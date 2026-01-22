Через це хтось віддає право на стосунки без зобов'язань, а комусь хочеться відчути себе щасливим, тому кожного разу йдуть вчергове під вінець, пише 24 Канал.

Іво Бобул

З першою дружиною союз був дуже коротким, однак у пари таки народився спільний син, який сьогодні проживає у США. Прчиною розлучення артист називав тещу, яка нібито налаштовувала жінку проти нього.

У другому шлюбі народилась донька Людмила. За словами Бобула, він розійшовся з дружиною, бо та "загуляла".

Аж 10 років Бобул був у шлюбі з естрадною співачкою Лілією Сандулесу. У пари так і не народилось спільних дітей, а причиною розлучення називали несумісність характерів.

Іво Бобул і Лілія Сандулесу / Фото "Музвар"

Четверта дружина Наталія молодша від співака на 12 років. У цьому союзі народився син Данило.

Іво Бобул з четвертою дружиною / Скриншот із відео

Сьогодні народний артист підтримує зв'язок із першою дружиною, з другою – ні, а з третьою – співачкою Лілією Сандулесою – мав нагоду поспілкуватися під час спільного туру, проте на момент інтерв'ю вони не спілкувались, оскільки виконавиці не було в Україні.

Ірина Білик

8 років у цивільному шлюбі прожила артистка з продюсером Юрієм Нікітіним. Вони розійшлись через те, що зірка хотіла сім'ю та дітей, а чоловік вважав цю тему неактуальною.

Ірина Білик і Юрій Нікітін / Фото з особистого архіву Ірини Білик

Другим обранцем став манекенник Андрій Оверчук. У подружжя народився первісток – син Гліб. Вони не хотіли офіційно одружуватись, однак мама Ірини наполягла на церковному вінчанні. У 2001 році пара розійшлась через зраду Андрія.

Ірина Білик повінчалася з Андрієм Оверчуком / Фото з особистого архіву Ірини Білик

Далі особисте життя виконавиці зав'язалось із шоуменом Дмитром Коляденком. Їхній союз був по-справжньому емоційно шаленим.

Чоловік шість разів пропонував Білик вийти за нього заміж, однак та ніяк не погоджувалась. Вони таки не одружились, однак проживали разом із 2004 по 2006 роки.

Наступним коханням Ірини став танцівник Дмитро Дікусар, який молодший від співачки на 15 років. Парочка одружилась у Ріо-де-Жанейро, але в Україні цей шлюб не вважався дійсним. Ці стосунки тривали близько трьох років, але завершились нібито з ініціативи самої Ірини.

Ірина Білик і Дмитро Дікусар / Фото з особистого архіву Ірини Білик

У 2015 році співачка офіційно вийшла заміж за фотографа з Росії Аслана Ахмадова. Подружжя скористалось послугою сурогатного материнства й на світ з'явився хлопчик Табріз.

Ірина Білик і Аслан Ахмадов / Фото з соцмереж

У 2021 році пара розлучилась. Причиною стало те, що з роками вони дуже змінилися і стали зовсім іншими людьми. Крім того, подружжя часто жило на відстані: Ірина в Україні, а Аслан в Росії.

Віктор Павлік

Артист одружувався аж чотири рази. Першою обраницею була дівчина, на ім'я Лідія. У цьому шлюбі народився первісток – син Олександр. До слова, чоловік виїхав з України і проживає у США.

Друга дружина Павліка – Світлана. Шлюб протримався 8 років і в цьому союзі народилась донька Христина.

Третьою дружиною стала Лариса Созаєва. У пари народився син Павло, а подружній союз протримався до 2008 року. Згодом експодружжя возз'єдналось, однак у 2016 році остаточно розійшлось. Нагадаємо, що у 2020 році Павло помер від саркоми хребців.

На жаль, Віктор Павлік не єдиний із зіркових колег, хто поховав свою дитину. Сина Ада Роговцевої теж забрала онкологія, а доньку Костянтина Грубича – ДТП.

Четверта дружина артиста – Катерина Репяхова, яка сьогодні виконує роль не тільки дружини та матері, а й концертного директора. До слова, вона молодша від свого обранця на 28 років.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова / Фото з інстаграму співака

У травні 2020 року Віктор та Катя зареєстрували стосунки в РАЦСі, а вже в червні наступного року у пари народився син Михайло.

Володимир Остапчук

З 2007 по 2020 рік шоумен був у шлюбі з Оленою Войченко. У пари народилось двоє дітей – дочка Емілія та син Еван-Олександр. Згодом пара оголосила про розлучення.

Володимир Остапчук та Олена Войченко / Фото з соцмереж

У 2020 році Остапчук одружився з Христиною Горняк – нотаріусом та блогером. Улітку 2022 року подружжя повідомило, що їхні стосунки завершено. Ініціаторкою розлучення стала сама Христина, адже за її словами, у взаєминах були певні табу, які Володимир порушив. Вона зазначила, що це була неприйнятна ситуація.

Христина Горняк і Володимир Остапчук / Фото з інстаграму

Новою обраницею та дружиною стала Катерина Полтавська. Вони познайомились у соцмережах і довго приховували свої стосунки. Що цікаво, дату початку свого кохання вони вважають 4 жовтня, день, коли Володимир розлучився з Христиною.

Пізніше у пари народився син Тимофій.

Катерина та Володимир Остапчуки / Фото з інстаграму шоумена

Ірена Карпа

У 2008 році співачка вийшла заміж за журналіста та письменника Антона Фрідлянда. Однак цей союз протривав всього рік. Згодом Ірена вийшла заміж удруге за американського фінансиста Нормана Пол Генсона. У 2010 році в пари народилась донька Корена, а за рік – донечка Кайя.

За декілька років Карпа повідомила, що розійшлась із чоловіком. У 2018 році стало відомо, що Ірена вийшла заміж за француза, Луї Требюше.

Ірена Карпа зі своїм чоловіком / Фото з інстаграму