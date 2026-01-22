Поэтому кто-то отдает право на отношения без обязательств, а кому-то хочется почувствовать себя счастливым, поэтому каждый раз идут в очередной раз под венец, пишет 24 Канал.

Иво Бобул

С первой женой союз был очень коротким, однако у пары таки родился общий сын, который сегодня проживает в США. Причиной развода артист называл тещу, которая якобы настраивала женщину против него.

Во втором браке родилась дочь Людмила. По словам Бобула, он разошелся с женой, потому что та "загуляла".

Целых 10 лет Бобул был в браке с эстрадной певицей Лилией Сандулесу. У пары так и не родилось общих детей, а причиной развода называли несовместимость характеров.

Иво Бобул и Лилия Сандулесу / Фото "Музвар"

Четвертая жена Наталья моложе певца на 12 лет. В этом союзе родился сын Даниил.

Иво Бобул с четвертой женой / Скриншот из видео

Сегодня народный артист поддерживает связь с первой женой, со второй – нет, а с третьей – певицей Лилией Сандулесой – имел возможность пообщаться во время совместного тура, однако на момент интервью они не общались, поскольку исполнительницы не было в Украине.

Ирина Билык

8 лет в гражданском браке прожила артистка с продюсером Юрием Никитиным. Они разошлись из-за того, что звезда хотела семью и детей, а муж считал эту тему неактуальной.

Ирина Билык и Юрий Никитин / Фото из личного архива Ирины Билык

Вторым избранником стал манекенщик Андрей Оверчук. У супругов родился первенец – сын Глеб. Они не хотели официально жениться, однако мама Ирины настояла на церковном венчании. В 2001 году пара разошлась из-за измены Андрея.

Ирина Билык обвенчалась с Андреем Оверчуком / Фото из личного архива Ирины Билык

Далее личная жизнь исполнительницы завязалась с шоуменом Дмитрием Коляденко. Их союз был по-настоящему эмоционально бешеным.

Мужчина шесть раз предлагал Билык выйти за него замуж, однако та никак не соглашалась. Они таки не поженились, однако проживали вместе с 2004 по 2006 годы.

Следующей любовью Ирины стал танцовщик Дмитрий Дикусар, который моложе певицы на 15 лет. Парочка поженилась в Рио-де-Жанейро, но в Украине этот брак не считался действительным. Эти отношения длились около трех лет, но завершились якобы по инициативе самой Ирины.

Ирина Билык и Дмитрий Дикусар / Фото из личного архива Ирины Билык

В 2015 году певица официально вышла замуж за фотографа из России Аслана Ахмадова. Супруги воспользовались услугой суррогатного материнства и на свет появился мальчик Табриз.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов / Фото из соцсетей

В 2021 году пара развелась. Причиной стало то, что с годами они очень изменились и стали совсем другими людьми. Кроме того, супруги часто жили на расстоянии: Ирина в Украине, а Аслан в России.

Виктор Павлик

Артист женился аж четыре раза. Первой избранницей была девушка, по имени Лидия. В этом браке родился первенец – сын Александр. К слову, муж уехал из Украины и проживает в США.

Вторая жена Павлика – Светлана. Брак продержался 8 лет и в этом союзе родилась дочь Кристина.

Третьей женой стала Лариса Созаева. У пары родился сын Павел, а супружеский союз продержался до 2008 года. Впоследствии экс-супруги воссоединились, однако в 2016 году окончательно разошлись. Напомним, что в 2020 году Павел умер от саркомы позвонков.

К сожалению, Виктор Павлик не единственный из звездных коллег, кто похоронил своего ребенка. Сына Ада Роговцевой тоже забрала онкология, а дочь Константина Грубича – ДТП.

Четвертая жена артиста – Екатерина Репяхова, которая сегодня выполняет роль не только жены и матери, но и концертного директора. К слову, она моложе своего избранника на 28 лет.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото из инстаграма певца

В мае 2020 года Виктор и Катя зарегистрировали отношения в ЗАГСе, а уже в июне следующего года у пары родился сын Михаил.

Владимир Остапчук

С 2007 по 2020 год шоумен был в браке с Еленой Войченко. У пары родилось двое детей – дочь Эмилия и сын Эван-Александр. Впоследствии пара объявила о разводе.

Владимир Остапчук и Елена Войченко / Фото из соцсетей

В 2020 году Остапчук женился на Кристине Горняк – нотариусом и блогером. Летом 2022 года супруги сообщили, что их отношения завершены. Инициатором развода стала сама Кристина, ведь по ее словам, во взаимоотношениях были определенные табу, которые Владимир нарушил. Она отметила, что это была неприемлемая ситуация.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук / Фото из инстаграма

Новой избранницей и женой стала Екатерина Полтавская. Они познакомились в соцсетях и долго скрывали свои отношения. Что интересно, дату начала своей любви они считают 4 октября, день, когда Владимир развелся с Кристиной.

Позже у пары родился сын Тимофей.

Екатерина и Владимир Остапчуки / Фото из инстаграма шоумена

Ирена Карпа

В 2008 году певица вышла замуж за журналиста и писателя Антона Фридлянда. Однако этот союз продлился всего год. Впоследствии Ирэна вышла замуж во второй раз за американского финансиста Нормана Пол Хенсона. В 2010 году у пары родилась дочь Корена, а через год – дочь Кайя.

Через несколько лет Карпа сообщила, что разошлась с мужем. В 2018 году стало известно, что Ирэна вышла замуж за француза, Луи Требюше.

Ирэна Карпа со своим мужем / Фото из инстаграма