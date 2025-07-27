Там, где пахнет сеном и видны звезды: какие украинские звезды родились в маленьких селах

Когда-то бытовало старомодное мнение, если ты родился в деревне, то и шанса на успех у тебя нет. Как оказалось, те, кто продвигал такие нарративы, глубоко ошибались. Многие звезды украинского шоу-бизнеса родились и выросли в селах, но это не помешало стать им на тропу успеха.

Сегодня, к счастью, не слишком обращают внимание на то, где родился человек – село или город. Более того, немало звезд гордятся тем, что росли именно в сельской местности, а не в постоянном шуме города. Узнавайте в материале Show24, кто из украинских селебрети родился в селе.

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Какие украинские звезды родились в селе?

Alyona Alyona

Популярная украинская реперка родилась в поселке Капитановка, что на Кировоградщине. Но когда ей исполнилось 13 лет, семья переехала в поселок городского типа Барышевка, что на Киевщине.

Интересно, что примерно год назад певица решила переехать из Киева в поселок Выгода, что на Ивано-Франковщине. Там она живет со своим возлюбленным. По словам исполнительницы, природа приносит ей настоящее счастье. Кроме того, звезда мечтает приобрести там собственное жилье.

Alyona Alyona / Фото из инстаграма певицы

Тина Кароль

Возможно, не все знают, что артистка родилась в поселке Оротукан, что в Магаданской области (Россия). Когда Тине было 7 лет, семья переехала в Ивано-Франковск, ведь этот город является родным для ее матери.

Тина Кароль / Фото из инстаграма певицы

София Ротару

Певица, которая сегодня не выходит на связь с прессой, родилась в поселке Маршинцы Черновицкой области. Ротару росла в многодетной семье и имеет молдавское происхождение. В детстве звезда помогала родителям возиться по хозяйству, а также ездила с ними на рынок, чтобы торговать.

София Ротару / Фото из инстаграма певицы

Ранее мы писали, где сейчас находится София Ротару – в Украине или за рубежом.

Павел Зибров

Певец родился в селе Красное, что в Винницкой области. Однако с 9 лет проживал в Киеве, ведь там учился в музыкальной спецшколе-интернат им. Н. Лысенко, где получал образование по специальности виолончелист и контрабасист.

Павел Зибров / Фото из инстаграма артиста

Ада Роговцева

Популярная украинская актриса родилась в селе Глухов, что в Черниговской области (сегодня – Сумская область). Когда Ада была школьницей, то ее семья перебралась жить в Полтаву. Позже судьба направила Роговцеву на учебу в Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого.

Ада Роговцева / Фото из инстаграма актрисы

У каждого из них были свои пути к славе, однако в памяти навсегда останутся тропинка к сельскому дому, где проходили первые годы жизни, фруктовые домашние сады и запах скошенной травы.