Там, где пахнет сеном и видны звезды: какие украинские звезды родились в маленьких селах
- Многие украинские звезды, таких как Alyona Alyona, Тина Кароль, София Ротару, Павел Зибров и Ада Роговцева, родились в сельской местности, но это не помешало им добиться успеха.
- Звезды часто гордятся своим сельским происхождением и связью с природой, что приносит им настоящее счастье.
- Каждый из них прошел свой путь к славе, однако их воспоминания о детстве в селах остаются важными и ценными.
Когда-то бытовало старомодное мнение, если ты родился в деревне, то и шанса на успех у тебя нет. Как оказалось, те, кто продвигал такие нарративы, глубоко ошибались. Многие звезды украинского шоу-бизнеса родились и выросли в селах, но это не помешало стать им на тропу успеха.
Сегодня, к счастью, не слишком обращают внимание на то, где родился человек – село или город. Более того, немало звезд гордятся тем, что росли именно в сельской местности, а не в постоянном шуме города. Узнавайте в материале Show24, кто из украинских селебрети родился в селе.
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Какие украинские звезды родились в селе?
Alyona Alyona
Популярная украинская реперка родилась в поселке Капитановка, что на Кировоградщине. Но когда ей исполнилось 13 лет, семья переехала в поселок городского типа Барышевка, что на Киевщине.
Интересно, что примерно год назад певица решила переехать из Киева в поселок Выгода, что на Ивано-Франковщине. Там она живет со своим возлюбленным. По словам исполнительницы, природа приносит ей настоящее счастье. Кроме того, звезда мечтает приобрести там собственное жилье.
Тина Кароль
Возможно, не все знают, что артистка родилась в поселке Оротукан, что в Магаданской области (Россия). Когда Тине было 7 лет, семья переехала в Ивано-Франковск, ведь этот город является родным для ее матери.
София Ротару
Певица, которая сегодня не выходит на связь с прессой, родилась в поселке Маршинцы Черновицкой области. Ротару росла в многодетной семье и имеет молдавское происхождение. В детстве звезда помогала родителям возиться по хозяйству, а также ездила с ними на рынок, чтобы торговать.
Ранее мы писали, где сейчас находится София Ротару – в Украине или за рубежом.
Павел Зибров
Певец родился в селе Красное, что в Винницкой области. Однако с 9 лет проживал в Киеве, ведь там учился в музыкальной спецшколе-интернат им. Н. Лысенко, где получал образование по специальности виолончелист и контрабасист.
Ада Роговцева
Популярная украинская актриса родилась в селе Глухов, что в Черниговской области (сегодня – Сумская область). Когда Ада была школьницей, то ее семья перебралась жить в Полтаву. Позже судьба направила Роговцеву на учебу в Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого.
У каждого из них были свои пути к славе, однако в памяти навсегда останутся тропинка к сельскому дому, где проходили первые годы жизни, фруктовые домашние сады и запах скошенной травы.