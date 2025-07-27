Сьогодні, на щастя, не надто звертають увагу на те, де народилась людина – село чи місто. Ба більше, чимало зірок пишаються тим, що зростали саме у сільській місцевості, а не в постійному шумі міста. Дізнавайтесь у матеріалі Show24, хто з українських селебреті народився у селі.
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Які українські зірки народились у селі?
Alyona Alyona
Популярна українська реперка народилась у селищі Капітанівка, що на Кіровоградщині. Та коли їй виповнилось 13 років, родина переїхала до селища міського типу Баришівка, що на Київщині.
Цікаво, що приблизно рік тому співачка вирішила переїхати з Києва до селища Вигода, що на Івано-Франківщині. Там вона живе зі своїм коханим. За словами виконавиці, природа приносить їй справжнє щастя. Крім того, зірка мріє придбати там власне житло.
Alyona Alyona / Фото з інстаграму співачки
Тіна Кароль
Можливо, не всі знають, що артистка народилась у селищі Оротукан, що в Магаданській області (Росія). Коли Тіні було 7 років, родина переїхала до Івано-Франківська, адже це місто є рідним для її матері.
Тіна Кароль / Фото з інстаграму співачки
Софія Ротару
Співачка, яка сьогодні не виходить на зв'язок із пресою, народилась у селищі Маршинці Чернівецької області. Ротару зростала у багатодітній родині й має молдавське походження. У дитинстві зірка допомагала батькам поратись по господарству, а також їздила з ними на ринок, щоб торгувати.
Софія Ротару / Фото з інстаграму співачки
Раніше ми писали, де зараз перебуває Софія Ротару – в Україні чи за кордоном.
Павло Зібров
Співак народився у селі Червоне, що на Вінниччині. Однак з 9 років проживав у Києві, адже там навчався у музичній спецшколі-інтернат ім. М. Лисенка, де здобував освіту за спеціальністю віолончеліст і контрабасист.
Павло Зібров / Фото з інстаграму артиста
Ада Роговцева
Популярна українська акторка народилась у селі Глухів, що у Чернігівській області (сьогодні – Сумська область). Коли Ада була школяркою, то її родина перебралась жити до Полтави. Пізніше доля скерувала Роговцеву на навчання у Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого.
Ада Роговцева / Фото з інстаграму акторки
У кожного з них були свої шляхи до слави, однак у пам'яті назавжди залишаться стежка до сільського будинку, де проходили перші роки життя, фруктові домашні сади та запах скошеної трави.