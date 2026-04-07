У них не было счастливого детства: 6 украинских звезд, которые росли в бедности

К сожалению, часто бывают такие случаи, когда семьи едва сводят концы с концами. А больше всего от этого страдают дети. Среди звезд украинского шоу-бизнеса есть немало историй, которыми знаменитости делятся с болью, ведь это был тяжелый период в их жизни.

Чаще всего проблема была в том, что они не имели что есть. Однако несмотря на все это, им удалось выбраться из нищеты и построить успешные карьеры. 24 Канал расскажет несколько таких историй, которые для кого-то могут стать примером.

Екатерина Павленко

Из-за того, что девушка росла в небогатой семье, она не могла себе позволить дорогого и стильного наряда, из-за чего страдала от травли сверстников. Екатерина не выдержала такого давления и бросила учебу в музыкальной школе.

Когда умер дедушка, девушку с мамой попросили уйти из дома. Они жили в холодном доме, где не было окон. Но и оттуда их тоже выгнали. Долгое время женщина с дочкой жила у знакомых. Из-за плохих условий проживания Екатерина очень заболела. Певица рассказывала, что все время жила в страхе смерти.

Андрей Данилко (Верка Сердючка)

Когда артисту было 7 лет, его отец умер в результате онкологии. Он злоупотреблял алкоголем, а маленький Андрей страдал от его агрессии, а мать страдала от побоев мужа.

Чтобы обеспечить семью, мать Даниила работала на двух работах. Он, сестра и их мама жили в комнате, которая имела 11 квадратных метров.

Макс Барских

Отец артиста в свое время злоупотреблял алкоголем. На фоне этого он часто поднимал руку на мать певца, и сам парень неоднократно попадал под горячую руку отца.

Когда-то Барских рассказывал, что травматический опыт детства до сих пор находят свое место в уже взрослой жизни. Поскольку впоследствии мать сама воспитывала троих детей, то очевидно, что денег не хватало. Поэтому Макс играл прищепками, потому что других игрушек они не могли себе позволить.

Владимир Ярославский

Страх бедности до сих пор преследует кулинара. Все из-за того, что в его семье часто не было денег даже на то, чтобы купить хлеб. Они пекли его сами, и так Владимир постепенно учился кулинарии.

Некоторые продукты и блюда мать Ярославского готовила настолько часто, что сегодня некоторые из них он просто возненавидел.

Андре Тан

Украинский дизайнер рос под строгим воспитанием матери. Когда ему исполнилось 9 лет, то на рынке в выходные дни начал продавать болгарский перец, а в будни – свежую рыбу.

В 90-х годах мужчина даже жил на вокзале, потому что не было средств на аренду жилья.

Александр Пономарев

Певец рос в довольно небогатой семье. Часто его рационом были хлеб и лук, ведь другой пищи в доме просто не было.

В юном возрасте мать Пономарева заметила у него талант к пению. Однако родители не имели тогда достаточно денег, чтобы оплатить музыкальную школу. Первое фортепиано юноша получил во время окончания восьмого класса, а до того времени играл во дворе на гитаре.

