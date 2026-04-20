5 украинских знаменитостей, которые покинули страну и уехали в США

Уже ни для кого не будет новостью, что многие известные люди сейчас проживают за рубежом. Кто-то был там еще до начала полномасштабной войны, а вот другие выехали уже после 24 февраля 2022 года.

Некоторые из них воспользовались возможностью покинуть Украину и, скорее всего, об этом даже не жалеют. Далее в материали 24 Канал расскажет, кто выбрал жизнь в США и как им там живется.

Обратите внимание Что известно о группе "Второе Солнце", гитарист которой погиб во время теракта в Киеве

Андрей Щегель

Мужчина был участником подкаста Srakadupa, а также называл себя украинским комиком. Во время полномасштабной войны Щегелю пришли три повестки, однако тот открыто говорил, что на фронт не пойдет.

От так, он получил разрешение от Минкульта на выезд в благотворительных целях. Прибыв в Турцию, сделал заявление, что пока в Украине война, домой он не вернется, а за рубежом "классно проводит время в комфортной психологической обстановке".

Но это не помешало ему назвать Украину "фикцией", обозвав ее "й*б*ным цирком с попаяными дебилами".

Андрей Щегель / Фото с фейсбука комика

В Минкульте отреагировали на этот вопиющий случай и заявили, что за это дело возьмутся правоохранительные органы.

Действия комика недопустимы в условиях военного положения, во время, когда подавляющее большинство сознательных мужчин остаются стране и готовы воевать за сохранение нашего государства,

– сказали в Министерстве.

Известно, что юморист живет в США. Там он надеется получить право на длительное проживание.

Валерий Бебко

Участник группы The Hardkiss вместе со своей женой Юлией Саниной проживает за границей. Певица рассказывала, что их семья выехала еще до полномасштабного вторжения.

Санина о выезде мужа за границу / Скриншот из инстаграма

Позже мужчина вышел на связь в соцсетях и продемонстрировал фотографии, где сегодня находится. Среди них были выдающиеся архитектурные здания, например, Orpheum Theatre – исторический театр, расположенный в центре Лос-Анджелеса.



Валерий Бебко / Фото из инстаграма музыканта

Валерий Жидков

Во время полномасштабной войны юморист исчез из публичного пространства. В феврале прошлого года Евгений Кошевой сообщил, что его коллега без всякого предупреждения уехал из Украины.

Он (Валерий Жидков, – 24 Канал) не работает. Он уехал, не знаю, можно ли это назвать "по-английски" или нет. Когда я узнал, что он ушел, это было неожиданно. Я пришел, а мне сказали: "Валера уехал". Ну уехал и уехал. Означает, что такой ты "сильный" чувак, – высказался шоумен.

В инстаграме текущее расположение аккаунта Жидкова отмечает США. Поэтому, вероятно, комик с семьей находится там сейчас.

Валерий Жидков / Фото из инстаграма

Соцсети ведет на русском языке, на видео говорит на русском, а также публикует новые фото и видео со своих выступлений.

Александр Эллерт

После начала полномасштабной войны победитель проекта "Холостячка" покинул Украину и отправился в США, где якобы участвовал в концерте по случаю Дня Независимости. Но почему-то домой решил не возвращаться.

Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также во время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (июль и декабрь 2022) и могу это сделать снова. Министерство культуры, Квартал 95, президент любой страны, Доктор Стрендж, доктор Комаровский, Шлях, Добробат... никакого отношения к моему пересечению границы не имеют,

– рассказал Александр.

Несмотря на то, что комик пытается выступать со стендапом, в соцсетях нарывается на хейт. Люди упрекают за побег из Украины, а также акцентируют на том, что Александр выступает на русском языке.

Александр Эллерт / Фото из инстаграма

В феврале этого года юморист анонсировал европейский тур с концертами на русском языке, часть из которых уже состоялась.

Влад Яма

Хореограф рассказывал, что в день начала большой войны находился в Украине и эвакуировал родителей из Запорожья. Позже его семья пробыла несколько дней в Европе и отправилась в США. Но как хореограф покинул Украину – вопрос остается открытым.

В Штатах хореограф, по его словам, проводит благотворительные мастер-классы, а жена Лилиана занимается воспитанием сына. В соцсетях танцовщик писал, что его страну уничтожают, но ему главное, чтобы семья была в безопасности. Он поблагодарил ВСУ и отметил, что уважает защитников.

Влад Яма с женой / Фото из инстаграма

Но и здесь не обошлось без скандалов. Оказалось, что время от времени Яму замечают в компании россиян. К примеру, ранее он рассказывал, что работает в американской студии MIAMI DANCE ACADEMY, в коллективе которого есть россияне. В ноябре 2024 года в СМИ появилась информация, что Влад Яма развлекся на "русской вечеринке" в Чикаго. Вероятно, ее организовывали по случаю Хэллоуина, ведь гости были в тематических костюмах. Танцор работал диджеем.