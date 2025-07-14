Музыканты и артисты, которые стали воинами: 15 украинских звезд, которые служат в Силах обороны

Начало полномасштабного вторжения показало истинные лица артистов, называвших себя украинцами. Кто-то уехал и промолчал о войне, а другие доказали свою позицию действиями, сменив микрофоны на оружие. Даже сейчас певцы и артисты мобилизуются и демонстрируют пример другим.

В материале Show 24 рассказываем о тех звездах, которые служат в армии. Одни присоединились еще с 24 февраля, а кто-то пополнил ряды армии недавно. Каждый нашел свое место в армии – кто-то занимается дронами и воюет на передовой, а чьи-то специальности приближены к их профессиям.

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MELOVIN

На концерте в Киеве певец объявил, что мобилизовался в ряды ГПСУ – он служит в Ансамбле песни и танца. MELOVIN будет выступать с благотворительными концертами, в том числе и для защитников, устраивать сборы.

Никита Ломакин

Певец в июне этого года сообщил, что его "достаточно жестко мобилизовали". Сейчас он не сообщает деталей относительно того, где именно несет службу. Однако рассказывает историями, показывает фото и видео и делится, что музыка остается в его жизни.

Сергей Жадан

Сергей Жадан и другие участники группы "Жадан и Собаки" решили мобилизоваться в июне прошлого года. Они служат в 13 бригаде НГУ "Хартия". Писатель занимается связями с общественностью. Недавно также мобилизовался барабанщик группы, Виталий Бронишевский.

Сергей Чирков

Стендапер присоединился к войску летом прошлого года. Сейчас он служит в 412-м отдельном полку беспилотных систем NEMESIS, в частности в секторе аналитики и планирования. Он анализирует, накапливает и систематизирует информацию.

Виталий Козловский

Певец мобилизовался в июне 2023 года – сначала в бригаду НГУ "Рубеж", где служил на Донбассе. Впоследствии он был в Национальном президентском оркестре. Сейчас певец продолжает службу в 22 отдельной механизированной бригаде, где его обязанности – обеспечение и патронат.

Игорь Ласточкин

Юморист неожиданно показался с военным билетом в феврале 2025 года. Впоследствии стало известно, что он служит в Донецкой области в 93 ОМБр "Холодный Яр". Изредка Игорь Ласточкин показывается на публике.

Даниэль Салем

С начала полномасштабного вторжения Салем служил в армии добровольцем. Сейчас он является членом разведывательно-диверсионного подразделения "12 друзей Оушена" и имеет позывной "Сойер". Во время отпусков Даниэль снимается в кино и возвращается к карьере телеведущего.

Миша Крупин

Еще летом прошлого года Миша Крупин признался, что добровольно мобилизуется. Но официально он стал военнослужащим в апреле 2025 года. Музыкант несет службу в 413-м отдельном батальоне беспилотных систем "Рейд".

Тамерлан

Певец и рэпер в начале полномасштабной войны присоединился к теробороне, а впоследствии стал добровольцем. Сейчас Тамерлан не разглашает детали службы, однако известно, что он работает с БпЛА.

Андрей Хлывнюк

В начале большой войны лидер "Бумбокса" присоединился к подразделению патрульной полиции "София". Он защищал Киев, занимался эвакуацией. Сейчас он выполняет боевые задачи как пилот ударного дрона и командир подразделения. А во время отпусков Хлывнюк вместе со своей группой собирает средства на ВСУ.

Гарик Бирча

Звезда "Витальки" служит в 210-м отдельном штурмовом полку ВСУ. Его бойцы принимали активное участие в боевых действиях на Курщине. Артист иногда появляется на публике, однако сейчас для него творчество – на паузе.

Дмитрий Дикусар

Известный танцовщик уже более трех лет в рядах войска. Он редко выходит на связь и почти не говорит о своей службе. И Дикусар признавался, что не жалеет о своем выборе и дискомфортно чувствует себя в гражданской жизни.

Женя Галич

Лидер группы O.Torvald присоединился к ВСУ в апреле 2022 года и был в составе 135 батальона 114 отдельной бригады теробороны. Впоследствии его отправили в Киев, музыкант занимается материально-техническим обеспечением ВСУ.

YARMAK

Музыкант ушел добровольцем еще в феврале 2022 года. Сначала он был в охранной роте, впоследствии бойцом в одном из подразделений, а в сентябре возглавил подразделение операторов дронов-камикадзе. Сейчас рэпер – штаб-сержант командования Сил беспилотных систем.

Коля Серга

Певец является одним из основателей "Культурного десанта", где он и другие звезды дают концерты для военнослужащих, поддерживая моральный дух бойцов.