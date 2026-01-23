Любовь, проверенная временем: 5 украинских звездных пар, которые состоят в браке более 20 лет

В мире шоу-бизнеса между супругами чаще встречаются скандальные разводы и публичные ссоры, чем крепкие отношения. Это стало настоящей редкостью в современном мире. Но случаются и такие пары, которым удалось найти секрет длительного брака.

24 Канал расскажет об украинских звездных супругах, которые находятся в браке более 20 лет. Они прошли вместе множество испытаний, сохранили семьи и поддерживают друг друга как в карьере, так и в жизни.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Маша и Тимур начали встречаться еще в Крыму, а в августе 2003 года они поженились. У них родилась дочь Нана и сын Александр. За годы совместной жизни пара пережила непростые периоды, в частности, и временное расставание. Но им удалось сохранить семью и снова найти путь друг к другу.

После начала полномасштабной войны Тимур вступил в ВСУ, поэтому супруги стали видеться гораздо реже. Они изредка делятся семейными фото и почти не рассказывают об отношениях.



Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Актеры познакомились, когда вместе работали над мюзиклом. В то время Ольга была замужем, однако чувства взяли верх. Супруги вместе уже более 30 лет, у них родилась дочь Анна. За годы брака происходило много трещин, но отношения удалось сохранить.



Оля Полякова и Вадим Буряковский

Певица уже более 2 десятилетий находится в браке с бизнесменом, который старше ее на 16 лет. Оля Полякова признавалась, что Вадим всегда был для нее крепкой опорой и фундаментом. И хотя их отношения далеко не всегда были идеальными, паре всегда удалось находить общий язык. Супруги воспитывают двоих детей – дочерей Машу и Алису. Интересно, что Мария уже вышла замуж.



Марина и Павел Зибровы

Павел Зибров встретил будущую жену на мероприятии, где выступал. Они начали встречаться, однако Марина была довольно требовательной и хотела серьезных отношений. Поэтому певец сделал любимой предложение – 25 августа 1994 года они расписались. У супругов родилась дочь Диана. Павел Зибров часто подчеркивает, что семья для него – на первом месте.



Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов

Победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко и продюсер Александр Ксенофонтов познакомились на студии звукозаписи. Их отношения развивались так же стремительно, как и музыкальная карьера. В 1995 году пара сыграла скромную свадьбу.

За 30 лет в браке Русланы и Александра было как безумная страсть, так и мысли о разводе. Однажды они даже были готовы подать документы на разрыв, но так и не решились это сделать и решили сохранить семью.

