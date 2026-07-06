Горько молодым: каким украинским звездам уже успели сделать предложение в этом году

Мы очень надеемся, что 2026 год будет богат на свадьбы, а не на звездные разводы. Ведь немало известных пар уже не выдержали испытаний временем, расстоянием, войной и другими проблемами. Однако пришло время искать позитивное.

Некоторые украинские знаменитости уже успели ответить заветным "да" на предложение руки и сердца, пишет 24 Канал. Но пока одни готовятся к свадьбе, другие уже успели отпраздновать. На днях состоялась тайная и роскошная церемония бракосочетания Тейлор Свифт и Трэвиса Келси.

Кто из украинских звезд выходит замуж?

Наталья Денисенко

Не так давно бизнесмен сделал Денисенко предложение. Это произошло во время отдыха за границей. Актриса рассказала, что даже не догадывалась о предложении. Она с Юрием и сыном гуляли по турецкому городу и делали красивые фото на фоне пейзажей.

В какой-то момент фотограф попросила Натальку отойти немного вперед, чтобы попозировать без бойфренда. Актриса отошла и не заметила, как Савранский тем временем достал из кармана кольцо.

Принимаем поздравления с помолвкой. Вчера она сказала ему "да" у храма Аполлона, где встречались Марк Антоний и Клеопатра,

– написала Наталька Денисенко.

Наталья Денисенко выходит замуж / Фото из инстаграма актрисы

Анастасия Оруджова

В феврале этого года участница группы "Трио разные" сообщила радостную новость – она выходит замуж. Актриса не раскрывает подробностей предложения, однако известно, что это произошло в кругу самых близких людей.

О ее возлюбленном известно не так много. Мужчину зовут Руслан. Он работает ведущим, сценаристом и юмористом. Для Анастасии это первые серьезные отношения.

Анастасия Оруджова выходит замуж / Фото из инстаграма актрисы

Анастасия Пустовит

Украинская актриса находится в отношениях с военнослужащим. Сама Анастасия не раскрывает подробностей, однако ее окружение рассказало, что одно из самых важных событий в жизни пары произошло очень романтично и трогательно. Ее возлюбленный сделал ей предложение во время одной из поездок.

Сегодня актриса старается приезжать к возлюбленному, когда появляется свободное время, ведь отношения на расстоянии даются довольно сложно. Несмотря на войну, влюбленные планируют общее будущее, например, собираются вместе в отпуск. Пара также хочет детей, но Пустовит боится забеременеть во время войны.

Анастасия Пустовит выходит замуж / Фото из инстаграма актрисы

Ирина Кудашова

Звезда сериала "Школа", вероятно, тоже совсем скоро выйдет замуж. В мае этого года девушка рассказывала, что ее возлюбленный Борис настроен серьезно и планирует сделать ей предложение. Пара уже даже обсуждала будущую свадьбу, которую они хотели бы отпраздновать в 2027 году. В частности, Ирина уже примеряла свадебные платья, а с возлюбленным смотрела обручальные кольца.

Ранее мужчина подарил возлюбленной так называемое "promis ring" – такое кольцо означает, что у мужчины серьезные намерения и в будущем он заменит его на обручальное кольцо.

Ирина Кудашова выходит замуж / Фото из инстаграма актрисы

Каждая из этих пар сейчас находится на пути к созданию крепкой семьи. Им предстоит пройти много испытаний, чтобы доказать свою верность, любовь и поддержку. Примером крепких отношений являются Виктория и Дэвид Бекхэмы, ведь на днях пара отпраздновала 27-ю годовщину брака.