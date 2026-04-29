Собирают 3 миллиона: звезды записали креативное видео ради пограничников

Украинские звезды и публичные лица объединились накануне Дня пограничников Украины. Их цель собрать 3 миллиона гривен для поддержки боевых подразделений ГПСУ, которые первыми встретили врагов в феврале 2022 года.

По инициативе БО "БФ "Фонд поддержки пограничников" знаменитости создали креативное видео в формате онлайн-звонка. Ролик вышел на официальной странице фонда в инстаграме.

Видео стилизовано в формате Zoom-конференции. Оно начинается с диалога Евгения Клопотенко и Васи Байдака. Позже к эфиру с кулинаром по очереди присоединялись Тарас Тополя, Маричка Падалко, Иван Марунич (Karta Svitu), Tember Blanche и Dima Prokopov.

Все они ритмично под бит в стиле Эминема рассказывают о том, почему важно собрать средства для военных Государственной пограничной службы Украины. В конце ролика появляются настоящие защитники из пограничных отрядов, призывающие донатить.

Звезды призывают поддерживать сбор на ГПСУ: видео

Неожиданным моментом в видео есть кадр, где Ансамбль ГПСУ исполняет известные песни артистов, принявших участие в проекте.

Цель кампании – собрать 3 миллиона гривен. Средства направят на снаряжение, технику, дроны для украинских пограничников. Это помогает бойцам выполнять боевые задачи и защищать небо от дронов. К тому же у всех тех, кто задонатит от 150 гривен, есть шанс выиграть подарок от партнеров сбора.

Добавим, 30 апреля в МЦКП "Октябрьский" в 18:00 состоится праздничный концерт ко Дню пограничника Украины с участием известных артистов и ансамбля ГПСУ.

Что известно о Дне пограничника?

Ежегодно 30 апреля в Украине празднуют День пограничника. Дату установили в 2018 году. В этот день чествуют работников Государственной пограничной службы, которые охраняют и защищают границу и ежедневно сдерживают угрозу.

После начала российско-украинской войны и полномасштабного вторжения роль пограничников стала еще важнее. Ведь они одними из первых встретили российских оккупантов и защищали страну от врага.