За годы своей творческой деятельности он успел и поехать на Евровидение, и поссориться с коллегами по шоубизнесу. В последнее время СМИ не так много пишут о Евгении, однако в день его рождения 24 Канал расскажет, как певец стал популярным и продолжает ли нести службу в армии.

Группа O.Torvald и сольный проект

Галич с детства любил музыку. Когда ему было 15 лет, то играл в коллективе "Круты! Педали". В 2005 году Евгений Галич, Денис Мизюк, Александр Нечипоренко и Игорь Одарюк создали группу O.Torvald. Кто не знал, то название происходит от русского слова "отрываться", хотя спустя годы фронтмен говорил, что хотел бы его изменить.

В 2008 году вышел дебютный альбом, однако по-настоящему "выстрелил" второй, который получил название "В тебе".

В 2017 году, когда Украина отвечала за проведение Евровидения на своей территории после победы Джамалы в 2016 году, нашу страну представляла группа O.Torvald.

К сожалению, европейская публика не высоко оценила выступление рок-группы. Их оценили всего на 36 баллов от национального жюри и зрителей. Тогда Украина заняла аж 24 место.

В прошлом году, в день своего рождения, Женя Галич сообщил поклонникам, что запускает сольный проект.

Отметим, что этот проект продолжается до сих пор. Артист довольно часто делится снимками с концертов, где выступает не под названием группы O.Torvald.

Сейчас артист находится в США. Накануне он выступил в Сиэтле, о чем сообщил в своих соцсетях.

Личная жизнь

Жена певца называется Валерия. На момент знакомства девушка была в отношениях с другим мужчиной, поэтому Галич принял решение не разрушать этот союз, а просто остаться друзьями. И все же между ними вспыхнула любовь.

Свадьба состоялась в 2009 году. Через четыре года родилась дочь Ева, а чуть позже – сын Даниил.

С начала полномасштабной войны Валерия уехала с детьми за границу и не планирует возвращаться, пока не закончится война. Сам Галич в прошлом году говорил, что семья все же планируется вернуться в Украину.

Поскольку Даниил поступил в спортивный класс и для него это первый класс, мы не можем нарушить в какой-то момент его обучение. Поэтому мы решили, что этот год он точно будет учиться в Польше, а в следующем году будем планировать, чтобы он возвращался в Украину и получал здесь победы в спортивной жизни,

– поделился артист в программе "Тур звездами".

Как Галич оскорбил певца Drevo?

Фронтмен группы принял участие в шоу "Критиканты". Галич высказался, что трек "Смарагдове небо", который стал настоящим хитом, на самом деле является "г*мном". Он утверждал, что кроме припева, который легко засаживается в голову, в композиции ничего особенного нет.

На защиту молодого певца стала Тина Кароль, которая сказала, что неправильно унижать творчество других артистов.

В комментарии изданию OBOZ.UA Женя признал, что высказался слишком жестко. Сам Drevo в эфире "Наше радио" признался, что не собирался отвечать на критику Галича и тем более затевать конфликт.

Служит ли Женя Галич в армии?

С началом полномасштабной войны певец занимался волонтерством. Позже присоединился к 135 батальону 114 отдельной бригады теробороны. В 2024 году находился в госпитале. Сам Галич говорил, что у него "накопилось много болячек".

В том же году в интервью 24 Канала фронтмен сказал, что командирован в город Киев, где занимается материально-техническим обеспечением ВСУ, однако больше деталей не смог раскрыть.