За ініціативи БО "БФ "Фундація підтримки прикордонників" знаменитості створили креативне відео у форматі онлайн-дзвінка. Ролик вийшов на офіційній сторінці фонду в інстаграмі.

Відео стилізоване у форматі Zoom-конференції. Воно починається з діалогу Євгена Клопотенка і Васі Байдака. Пізніше до етеру з кулінаром по черзі приєднувалися Тарас Тополя, Марічка Падалко, Іван Марунич (Karta Svitu), Tember Blanche та Dima Prokopov.

Усі вони ритмічно під біт у стилі Емінема розповідають про те, чому важливо зібрати кошти для військових Державної прикордонної служби України. Наприкінці ролика з'являються справжні захисники з прикордонних загонів, що закликають донатити.

Несподіваним моментом у відео є кадр, де Ансамбль ДПСУ виконує відомі пісні артистів, які взяли участь у проєкті.

Мета кампанії – зібрати 3 мільйони гривень. Кошти спрямують на спорядження, техніку, дрони для українських прикордонників. Це допомагає бійцям виконувати бойові завдання та захищати небо від дронів. До того ж у всіх тих, хто задонатить від 150 гривень, є шанс виграти подарунок від партнерів збору.

Долучайтесь за посиланням на монобанку, а також конверт у ПриватБанку.

Додамо, 30 квітня в МЦКП "Жовтневий" о 18:00 відбудеться святковий концерт до Дня прикордонника України за участі відомих артистів та ансамблю ДПСУ.

Що відомо про День прикордонника?

Щороку 30 квітня в Україні святкують День прикордонника. Дату встановили у 2018 році. Цього дня вшановують працівників Державної прикордонної служби, які охороняють та захищають кордон та щодня стримують загрозу.

Після початку російсько-української війни та повномасштабного вторгнення роль прикордонників стала ще важливішою. Адже вони одними з перших зустріли російських окупантів та захищали країну від ворога.