Кислота вместо духов, обнаженные фанатки: что вытворяли поклонники украинских звезд

Иногда вместе с популярностью появляются поклонники, которые путают любовь к кумиру с правом вмешиваться в его личную жизнь. И тогда обычный фанатский энтузиазм превращается в сюжет для триллера.

Кто-то готов карабкаться по водосточной трубе на четвертый этаж ради автографа, другие выясняют адрес звезды по фотографиям, а некоторые приходят на концерт с живыми подарками. 24 Канал вспоминает пять историй об украинских знаменитостях, которых поклонники удивили, напугали или поставили в очень неловкое положение.

Павел Зибров



Павел Зибров / Фото из инстаграма



Павел Зибров вспомнил, как в молодости одна из поклонниц решила навестить его прямо в гостиничный номер. Причем дверь девушка проигнорировала и взобралась по водосточной трубе на четвертый этаж.

Посреди ночи, во время сильной грозы, певец увидел за окном мокрую фанатку с гвоздиками в зубах и бутылкой шампанского. По словам артиста, все это было ради автографа. Похоже, обычная просьба о фото тогда считалась слишком скучной.

Джерри Хейл



Jerry Heil / Фото из Instagram



В 2020 году Jerry Heil пришлось сменить место жительства из-за слишком настойчивого поклонника. Мужчина вычислил адрес певицы по ее фотографиям в соцсетях и даже определил, где находится балкон на 21-м этаже.

Впоследствии он прислал артистке фотографию ее балкона и маршрут к дому. Jerry Heil настолько испугалась, что решила переехать. Оказывается, даже обычный вид из окна может стать подсказкой для нежелательных гостей.

Злата Огневич



Злата Огневич / Фото из инстаграма



Злата Огневич пережила гораздо более страшную историю. В течение нескольких лет мужчина преследовал артистку, приходил к ее дому, отправлял оскорбительные сообщения и угрожал физической расправой.

Более того, в интервью журналистам он открыто подтвердил, что угрожал убить певицу. В 2022 году мужчину задержали, однако в 2024-м Злата сообщила о новой встрече с ним возле своего дома.

Надя Дорофеева



Надя Дорофеева / Фото из Instagram



Надя Дорофеева тоже может удивить. В 2025 году певица рассказала, что среди многочисленных подарков от поклонников ее особенно порадовало устройство для чистки пупка. Так, фантазия фанатов иногда заходит в совершенно неожиданные места.

А однажды одна поклонница более двух часов ждала артистку у служебного входа, чтобы подарить ей любимое латте. Правда, кофе за это время остыл. Саму Надю такой жест очень тронул, ведь для нее важнее внимание, чем стоимость подарка.

Дэвид Аксельрод



Дэвид Аксельрод / Фото из инстаграма



В 2011 году певец Владимир Ткаченко, ныне известный как Дэвид Аксельрод, рассказал о поклоннице, которая не могла смириться с его равнодушием.

По словам артиста, девушка пробралась в гримерку и оставила флакон духов. К счастью, певец решил сначала распылить их на бумагу, на которой сразу появились дырки. Ткаченко утверждал, что во флаконе была серная кислота. Похоже, от любви до ненависти действительно один шаг, но здесь все могло закончиться трагедией.

Александр Пономарев



Александр Пономарев / Фото из инстаграма



В августе 2026 года Александр Пономарев вспомнил безумную историю из 90-х. После концерта в Ивано-Франковске поклонницы настолько не хотели отпускать кумира, что устроили настоящий протест.

По словам певца, девушки раздевались до нижнего белья прямо на морозе около -20 градусов и перекрывали дорогу его автомобилю. Более того, фанатки нередко бросали свое белье артисту на сцену. Очевидно, любовь согревает, но не настолько же!

Макс Барских



Макс Барских / Фото из инстаграма



В июне 2026 года на концерте Макса Барских в Киеве одна из зрительниц решила, что танцевать в толпе слишком скучно.

Женщина взобралась на высокую металлическую конструкцию со сценическим освещением и начала танцевать прямо над головами людей. Когда охранники попытались ее снять, фанатка начала сопротивляться и вступила в стычку с одним из них

Кристина Соловий



Кристина Соловий / Фото из инстаграма



В начале карьеры Кристина Соловий столкнулась с преследователем, который в течение двух лет вмешивался в ее профессиональную жизнь.

По словам артистки, мужчина следил за ее передвижениями, создавал проблемы организаторам выступлений и пытался срывать концерты. Кристина признавалась, что решить проблему помог Святослав Вакарчук через своих знакомых.

Ранее "24 Канал" рассказал о " пластические операции украинских знаменитостей ", в которых они сами признались.

