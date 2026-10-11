Увеличение груди, новые носы, подтяжки лица и операции, о которых пришлось пожалеть. 24 Канал вспоминает истории украинских звезд, которые открыто рассказали о своей пластике. И, как выяснилось, не все истории закончились счастливым взглядом в зеркало.

Ирина Билык



Ирина Билык / Фото из инстаграма



Ирина Билык не скрывает, что неоднократно обращалась к пластическим хирургам. Певица изменила форму носа, сделала коррекцию век и несколько подтяжек лица.

Интересно, что на первую операцию ее якобы вдохновил Леонид Кучма. Бывший президент заметил, что у артистки грустные глаза. Билык решила исправить ситуацию хирургическим путем. Очевидно, комплименты украинским женщинам стоит делать осторожнее.

Слава Каминская



Слава Каминская / Фото из инстаграма



Бывшая солистка "НеАнгелов" открыто рассказывала о ринопластике, увеличении груди и липосакции. Но на этом история не закончилась.

В 2024 году певица призналась, что один из ее грудных имплантатов треснул после 19 лет использования. Поэтому Слава решила не ограничиваться заменой имплантов и заодно сделала блефаропластику, подтяжку бровей, удаление комочков Биша и липосакцию колен. Раз уж наркоз, то, похоже, по полной программе.

Анна Тринчер



Анна Тринчер / Фото из Instagram



В 20 лет Анна Тринчер осуществила давнюю мечту – увеличила грудь до третьего размера. Операция обошлась артистке примерно в 6 тысяч долларов.

Певица не только показала результат, но и откровенно рассказала о реабилитации. По ее словам, самым сложным оказался не сам процесс операции, а восстановление. Очевидно, красота требует не только жертв, но и немалых финансовых вложений.

Даша Квиткова



Даша Квиткова / Фото из инстаграма



Победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова сделала ринопластику у пластического хирурга Эдгара Каминского. Однако результат разочаровал блогершу.

По ее словам, после операции у нее остались асимметричные ноздри, а проблема, которую она хотела устранить, со временем вернулась. Даша признавалась, что первые полгода сожалела о своем решении.

Миша Романова



Миша Романова / Фото из инстаграма



Бывшая солистка "ВИА Гры" Миша Романова призналась, что сделала маммопластику, не зная о своей беременности.

Операцию под общим наркозом провели, когда артистка находилась уже на 16-й неделе беременности. По словам певицы, она ужасно переживала, что это навредит ребенку. К счастью, Романова родила здорового сына, но эту историю до сих пор вспоминает с болью.

Саша Бо



Саша Бо / Фото из инстаграма



Блогерша Саша Бо также не скрывает своего увлечения пластической хирургией. Она сделала ринопластику, коррекцию носовой перегородки, нижнюю блефаропластику, увеличение груди и булхорн – операцию по изменению формы верхней губы.

А в 2025 году решилась еще и на эндоскопическую подтяжку лица. Правда, после вмешательства столкнулась с сильным отеком и волной критики в соцсетях. Сама блогерша подчеркнула, что имеет право менять свою внешность так, как ей нравится.

Екатерина Репьяхова



Екатерина Репьяхова / Фото из Instagram



Жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова открыто рассказала о ринопластике и двух операциях на подбородке.

Первая ментопластика оказалась неудачной, и блогерше пришлось повторно обратиться к хирургу. Екатерина признавалась, что после первой операции долгое время не могла принять свою внешность. Теперь результат ее устраивает, а новых пластических операций она пока не планирует.

Ирина Сопонару



Ирина Сопонару / Фото из инстаграма



Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару также подтвердила, что сделала маммопластику. Актриса призналась, что раньше ей нравилась небольшая грудь, однако со временем вкусы изменились. По ее словам, это была единственная пластическая операция, на которую она решилась. Ирина подчеркнула, что сделала ее исключительно для себя, а не ради мужчин или чужого одобрения.

Илона Гвоздева



Илона Гвоздева / Фото из инстаграма



Хореограф Илона Гвоздева в 2023 году сделала операцию по увеличению груди. Танцовщица объяснила, что после рождения двоих детей и многолетних физических нагрузок захотела изменить свою фигуру.

Интересно, что муж артистки сначала был против такого решения. Однако Илона все же решилась на маммопластику. По ее словам, подобная операция в Украине может стоить от 3 до 5 тысяч евро.

Симбочка



Симбочка / Фото из инстаграма



Популярная украинская блогерша Симбочка также открыто рассказала о пластических операциях на носу. В августе 2025 года она сделала повторную ринопластику. Причиной послужил горбинка, которая вновь появилась после первого вмешательства. Блогерша призналась, что эта особенность внешности ее беспокоила, поэтому она решила еще раз обратиться к хирургу.

MamaRika



MamaRika / Фото из инстаграма



В 2024 году MamaRika сделала маммопластику и коррекцию живота после кесарева сечения. Певица объяснила, что после рождения сына и длительного грудного вскармливания захотела вернуть прежние формы.

Не обошлось и без курьезов. Артистка рассказала, что во время операции хирурги слушали ее песни и даже танцевали.

Ольга Фреймут



Ольга Фреймут / Фото из инстаграма



В августе 2026 года 44-летняя Ольга Фреймут призналась, что впервые сделала пластическую операцию. Телеведущая решилась на подтяжку груди без имплантов, которую годами откладывала после рождения троих детей.

По словам Фреймут, вмешательство имело и медицинские показания. Операцию провели во Львове, и звезда осталась довольна результатом. Очевидно, даже эксперт по этикету решила, что с возрастными изменениями церемониться необязательно.

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