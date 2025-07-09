"Ой, летіли дикі гуси", "Тече вода", "Зелен клен" и не только: известные хиты Игоря Поклада

Ни для кого не секрет, что работа Игоря Поклада, как композитора, принесла ему не только признание. Украинский культурный фонд получил в наследство немалое количество песен и просто музыки, которая принадлежит перу Поклада. И хотя его жизнь оборвалась, однако творчество будет жить вечно.

К сожалению, сегодня, 9 июля, жена Игоря Поклада сообщила трагическую весть – ее любимый муж отошел в вечность. И фигура композитора настолько выдающаяся, что будет мало просто написать о его смерти, стоит вспомнить и лучшие произведения, принадлежащих его перу, пишет Show24.

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Игорь Поклад хорошо дружил с Юрием Рыбчинским. Мужчины не просто создавали уникальную украинскую музыку, которую исполняли легендарные звезды, но и были хорошими приятелями на протяжении многих лет.

Игорь Поклад и Юрий Рыбчинский / Фото из фейсбука Светланы Поклад

В мае этого года Юрий Рыбчинский отпраздновал 80-й день рождения.

"Зелен клен"

Первая популярность к Покладу начала приходить именно с песни "Зелен клен", а уже позже были созданы и другие композиции, которые не уступают своей уникальностью.

Нина Злобина и Надежда Пащенко – "Зелен клен" (1972): слушайте песню онлайн

"Ой, летіли дикі гуси"

Эту песню в 1969 году создали Юрий Рыбчинский и Игорь Поклад, а впервые опубликовали в журнале "Ранок" в 1972 году. Одной из первых исполнительниц была Тамара Миансарова, но самое популярное исполнение, пожалуй, принадлежит Нине Матвиенко.

Нина Матвиенко и ВИА "Мрия" – "Ой, летіли дикі гуси": смотрите видео онлайн

"Чарівна скрипка"

Эта песня рассказывает об истории скрипача, который играет свою музыку для другой девушки, а не для той, что влюблена в него.

Г.Кондратюк, Н.Поклад, В.Мухарская – "Чарівна скрипка": слушайте песню онлайн

"Тече вода"

Эту песню исполняло немалое количество украинских артистов: София Ротару, Мария Яремчук, Василий Зинкевич, TAYANNA и другие.

Мария Яремчук – "Тече вода": слушайте песню онлайн

И стоит добавить, что Игорь Поклад не просто создавал песни в сотрудничестве с другими художниками, а также писал музыку к мультипликационным лентам и кино: "Энеида", "Как казаки невест освобождали", "Балаган", "Обет", "Как казаки в хоккей играли" и многие другие.

"Как казаки невест освобождали": смотрите видео онлайн

Интересно, что самой большой ошибкой в своей жизни автор считал отказ от работы в фильме "В бой идут одни старики".