Умер Евгений Дога – известный молдавский композитор

3 июня 2025 года умер известный композитор Евгений Дога. Ему было 88 лет.

Ввиду смерти автора одного из шедевров 20 века в Молдове объявят национальный траур, как сообщила лидер страны Майя Саду. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу президента Молдовы.

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Молдова стала лучше и богаче благодаря ему. Мы прощаемся с болью, но и с глубокой благодарностью. Чтобы почтить великого Евгения Догу, день его похорон будет объявлен днем национального траура. Искренние соболезнования семье и всему народу, который его любил и всегда будет носить в сердце,

– отметила Майя Сада.

Родные композитора уже подтвердили трагическое известие. Как оказалось, Евгений Дога умер 3 июня в 13:20. Причину его смерти они пока не разглашают. В то же время местные СМИ пишут, что более 20 лет композитор страдал от тяжелой болезни.

Что известно о Евгении Догу