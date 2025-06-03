Умер Евгений Дога – известный молдавский композитор
- 3 июня 2025 года умер известный молдавский композитор Евгений Дога в возрасте 88 лет.
- Он написал музыку к более двум сотням фильмов, и его вальс признали одним из музыкальных шедевров 20 века.
3 июня 2025 года умер известный композитор Евгений Дога. Ему было 88 лет.
Ввиду смерти автора одного из шедевров 20 века в Молдове объявят национальный траур, как сообщила лидер страны Майя Саду. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу президента Молдовы.
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Молдова стала лучше и богаче благодаря ему. Мы прощаемся с болью, но и с глубокой благодарностью. Чтобы почтить великого Евгения Догу, день его похорон будет объявлен днем национального траура. Искренние соболезнования семье и всему народу, который его любил и всегда будет носить в сердце,
– отметила Майя Сада.
Родные композитора уже подтвердили трагическое известие. Как оказалось, Евгений Дога умер 3 июня в 13:20. Причину его смерти они пока не разглашают. В то же время местные СМИ пишут, что более 20 лет композитор страдал от тяжелой болезни.
Что известно о Евгении Догу
- Он был народным артистом Республики Молдова и СССР, лауреатом Государственной премии СССР, а также действительным членом Академии наук Молдовы.
- Евгений Дога написал музыку к более чем двум сотням кинофильмов. Среди них – "Лагерь уходит в небо", "Одиноким предоставляется общежитие", "Королева Марго" и "Мой нежный и ласковый зверь", вальс из которого ЮНЕСКО в 2016 году признала одним из музыкальных шедевров 20 века.
- Кроме того, его творческое наследие включает три балета, симфонию, несколько мюзиклов и квартетов.
- Музыку композитора исполняли ведущие звезды советской эстрады, среди которых – Алла Пугачева.
- Известно, что Евгений Дога критиковал аннексию Крыма.