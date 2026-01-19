Умер основатель бренда Valentino Валентино Гаравани

Умер итальянский дизайнер, основатель бренда Valentino Валентино Гаравани. Ему было 93 года.

Об этом сообщил его фонд в инстаграме, пишет 24 Канал. Гаравани умер сегодня в своей римской резиденции в окружении близких.

Прощание с Валентино Гаравани будет проходить в среду (21 января) и четверг (22 января) с 11:00 до 18:00. Похороны состоятся в пятницу, 23 января, в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели и деи-Мартири в Риме.

Что известно о Валентино Гаравани?