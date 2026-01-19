19 января, 19:01
Обновлено - 19:43, 19 января
Умер основатель бренда Valentino Валентино Гаравани
Основні тези
- Умер итальянский дизайнер Валентино Гаравани в возрасте 93 года в Риме.
- Прощание с дизайнером запланировано на 21 и 22 января, а похороны состоятся 23 января в Риме.
Умер итальянский дизайнер, основатель бренда Valentino Валентино Гаравани. Ему было 93 года.
Об этом сообщил его фонд в инстаграме, пишет 24 Канал. Гаравани умер сегодня в своей римской резиденции в окружении близких.
Не пропустите Умер Боб Вейр – один из основателей группы Grateful Dead
Прощание с Валентино Гаравани будет проходить в среду (21 января) и четверг (22 января) с 11:00 до 18:00. Похороны состоятся в пятницу, 23 января, в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели и деи-Мартири в Риме.
Что известно о Валентино Гаравани?
- Валентино Гаравани родился 11 мая 1932 года в Вогере, на севере Италии. Он с детства интересовался одеждой. Учился в миланской Академии искусств, а затем уехал в Париж, где получал образование в престижных дизайнерских учебных заведениях – Школе изящных искусств и Палате высокой моды.
- В 1960 году Гаравани открыл собственное ателье в Риме. На первом показе дизайнера появились модели из Парижа. Он представил красные платья, которые получили название "Красные Валентино".
- В 1964 году благодаря редакторам Vogue Валентино познакомился с Жаклин Кеннеди, которая позже заказала у него 6 платьев белого и черного цветов. Впоследствии список его клиенток пополнили и другие известные женщины, в частности британская принцесса Маргарет и актриса Одри Хепберн.
- Наряды Гаравани носили и современные мировые знаменитости, например актрисы Дженнифер Лопес и Джулия Робертс. Дизайнер объявил о завершении карьеры в 2007 году.