Помер засновник бренду Valentino Валентіно Гаравані

Помер італійський дизайнер, засновник бренду Valentino Валентіно Гаравані. Йому було 93 роки.

Про це повідомив його фонд в інстаграмі, пише 24 Канал. Гаравані помер сьогодні у своїй римській резиденції в оточенні близьких.

Прощання з Валентіно Гаравані проходитиме у середу (21 січня) та четвер (22 січня) з 11:00 до 18:00. Похорон відбудеться у п'ятницю, 23 січня, у базиліці Санта-Марія-дельї-Анджелі та деї-Мартірі у Римі.

Що відомо про Валентіно Гаравані?