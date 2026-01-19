Про це повідомив його фонд в інстаграмі, пише 24 Канал. Гаравані помер сьогодні у своїй римській резиденції в оточенні близьких.
Прощання з Валентіно Гаравані проходитиме у середу (21 січня) та четвер (22 січня) з 11:00 до 18:00. Похорон відбудеться у п'ятницю, 23 січня, у базиліці Санта-Марія-дельї-Анджелі та деї-Мартірі у Римі.
Що відомо про Валентіно Гаравані?
- Валентіно Гаравані народився 11 травня 1932 року у Вогері, на півночі Італії. Він з дитинства цікавився одягом. Навчався у міланській Академії мистецтв, а потім поїхав у Париж, де здобував освіту у престижних дизайнерських навчальних закладах – Школі витончених мистецтв й Палаті високої моди.
- У 1960 році Гаравані відкрив власне ательє у Римі. На першому показі дизайнера з'явилися моделі з Парижу. Він презентував червоні сукні, які отримали назву "Червоні Валентіно".
