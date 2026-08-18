"Буду говорить с уважением": Владимир Кличко показал архивное фото с Хейден Панеттьери и дочерью

Вчера, 17 августа, мир узнал о внезапной смерти 36-летней американской актрисы и бывшей возлюбленной Владимира Кличко Хейден Панеттьери. Трагическая новость о смерти звезды потрясла ее близких и поклонников по всему миру.

В сети уже появились первые подробности этой трагедии. На фоне печальных новостей в своем инстаграме сегодня отреагировал и бывший партнер актрисы Владимир Кличко. Пара долгое время была вместе и имеет общую дочь Кайю-Евдокию, которая родилась в 2014 году.

В своем эмоциональном посте Кличко признался, что вся его семья сейчас находится в состоянии глубокого шока. Спортсмен подчеркнул, что, несмотря на разрыв, Хейден всегда оставалась для него особенным человеком.

Хотя Хейден больше не была моей партнеркой, она оставалась важной частью моей жизни и матерью нашей дочери Каи. Ничто не перечеркнет время, которое мы провели вместе, и то место, которое она занимала в нашей жизни,

– написал Владимир.

Кличко также опубликовал фотографию, на которой он, Хейден и их дочь улыбаются. От фото веет настоящим счастьем и позитивом. Особое внимание Владимир уделил воспитанию их общей дочери, заверив, что будет хранить светлую память о ее матери.



Владимир Кличко с Хейден и дочерью / фото из инстаграма

Своей дочери Кае я всегда буду говорить о ее матери с уважением и позабочусь о том, чтобы она помнила, каким человеком она была,

– добавил Кличко.

В заключение Владимир призвал прессу и общественность оставить семью в покое и уважать их частную жизнь в этот чрезвычайно сложный период. Он также подчеркнул, что такие молодые и талантливые люди не должны так рано уходить из жизни.

Известно, что у Хейден были проблемы с употреблением алкоголя и запрещенных веществ. Оказывается, врачи давали актрисе всего 5 лет жизни. Звезду предупреждали о фатальных последствиях ее зависимостей.