Умерла российская актриса Вера Алентова. Пропагандистке было 83 года.

Об этом сообщили в театре имени Пушкина, пишет 24 Канал. Она проработала там 60 лет.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, Вере Алентовой стало плохо в театре имени Маяковского во время прощания с коллегой Анатолием Лобоцким, который умер 20 декабря. Актриса потеряла сознание, ей вызвали скорую помощь и понесли на носилках. Россиянка умерла в больнице, врачи пытались ее спасти.

По информации телеграм-канала Mash, последние несколько месяцев Алентова страдала от обострения гипертонической болезни сердца. Причиной смерти актрисы стал острый инфаркт миокарда.

Сообщается, что церемония прощания с пропагандисткой состоится в театре имени Пушкина.

Что известно о Вере Алентовой?