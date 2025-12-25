Про це повідомили у театрі імені Пушкіна, пише 24 Канал. Вона пропрацювала там 60 років.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Вірі Алентовій стало погано в театрі імені Маяковського під час прощання з колегою Анатолієм Лобоцьким, який помер 20 грудня. Акторка знепритомніла, їй викликали швидку допомогу та понесли на ношах. Росіянка померла у лікарні, лікарі намагалися її врятувати.

За інформацією телеграм-каналу Mash, останні кілька місяців Алентова страждала від загострення гіпертонічної хвороби серця. Причиною смерті акторки став гострий інфаркт міокарда.

Повідомляється, що церемонія прощання з пропагандисткою відбудеться у театрі імені Пушкіна.

Що відомо про Віру Алентову?