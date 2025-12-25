Про це повідомили у театрі імені Пушкіна, пише 24 Канал. Вона пропрацювала там 60 років.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Вірі Алентовій стало погано в театрі імені Маяковського під час прощання з колегою Анатолієм Лобоцьким, який помер 20 грудня. Акторка знепритомніла, їй викликали швидку допомогу та понесли на ношах. Росіянка померла у лікарні, лікарі намагалися її врятувати.
За інформацією телеграм-каналу Mash, останні кілька місяців Алентова страждала від загострення гіпертонічної хвороби серця. Причиною смерті акторки став гострий інфаркт міокарда.
Повідомляється, що церемонія прощання з пропагандисткою відбудеться у театрі імені Пушкіна.
Що відомо про Віру Алентову?
- Віра Алентова найбільш відома за роллю Катерини Тихомирової у фільмі "Москва сльозам не вірить", режисером якого став пропагандист Володимир Меньшов.
- Стрічка отримала премію Оскар у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".
- У шлюбі з Володимиром Меньшовим Алентова прожила понад 50 років. Режисер помер 5 липня 2021 року від наслідків коронавірусу. Йому був 81 рік.
- У подружжя народилася донька Юлія Меньшова – російська акторка і телеведуча.