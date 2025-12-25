Об этом сообщили в театре имени Пушкина, пишет 24 Канал. Она проработала там 60 лет.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, Вере Алентовой стало плохо в театре имени Маяковского во время прощания с коллегой Анатолием Лобоцким, который умер 20 декабря. Актриса потеряла сознание, ей вызвали скорую помощь и понесли на носилках. Россиянка умерла в больнице, врачи пытались ее спасти.
По информации телеграм-канала Mash, последние несколько месяцев Алентова страдала от обострения гипертонической болезни сердца. Причиной смерти актрисы стал острый инфаркт миокарда.
Сообщается, что церемония прощания с пропагандисткой состоится в театре имени Пушкина.
Что известно о Вере Алентовой?
- Вера Алентова наиболее известна по роли Екатерины Тихомировой в фильме "Москва слезам не верит", режиссером которого стал пропагандист Владимир Меньшов.
- Лента получила премию Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
- В браке с Владимиром Меньшовым Алентова прожила более 50 лет. Режиссер умер 5 июля 2021 года от последствий коронавируса. Ему был 81 год.
- У супругов родилась дочь Юлия Меньшова – российская актриса и телеведущая.