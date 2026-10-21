Родила дочь за несколько месяцев до трагедии: СМИ назвали причину смерти бывшей девушки Бибера

Австралийская модель и дизайнер купальников Сахара Рэй, которую ранее связывали с романом с канадским певцом Джастином Бибером, скончалась в возрасте 34 лет.

Женщина стала матерью всего за несколько месяцев до смерти. Теперь журналисты The Daily Mail выяснили новые подробности трагедии, пообщавшись с источником, близким к модели.

По информации собеседника издания, Сахара скончалась в воскресенье, 15 октября, в больнице недалеко от Лос-Анджелеса. Двумя днями ранее ее срочно доставили в медицинское учреждение после передозировки фентанилом – сильнодействующим опиоидом. Состояние модели было настолько тяжелым, что ее подключили к аппарату жизнеобеспечения.

Как сообщил источник The Daily Mail, в воскресенье родные Сахары решили отключить ее от аппарата. В момент смерти женщина находилась в окружении близких.

Смерть модели также подтвердила ее семья в комментарии TMZ. "Она умерла прошлой ночью в больнице в окружении родных. Ее очень любили", – сообщили близкие Сахары.

Что известно о Сахаре Рэй

Сахара Рей обрела популярность благодаря модельной карьере и активности в социальных сетях. Она собрала большую аудиторию в инстаграме, а также основала собственный бренд купальников Sahara Ray Swim.

В 2016 году модель привлекла внимание СМИ после того, как ее сфотографировали на отдыхе с Джастином Бибером на Гавайях. Ранее ей также приписывали романтические отношения с австралийским певцом Коди Симпсоном.

В январе 2023 года Сахара впервые стала матерью – у нее родилась дочь Сноу.

Напомним, что в августе в результате токсического воздействия фентанила скончалась американская актриса Хейден Панеттьери, бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко. Судебно-медицинские эксперты квалифицировали смерть кинозвезды как несчастный случай.