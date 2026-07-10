Украинский композитор Усеин Бекиров получил право выбирать лауреатов премии Грэмми

Один из самых талантливых отечественных инструменталистов официально вошел в элитный клуб за океаном. Теперь он сам будет решать, кому достанутся самые желанные золотые граммофоны планеты.

Украинский композитор, аранжировщик, пианист и джазовый музыкант Усеин Бекиров стал членом Американской академии искусств и наук звукозаписи, получив право выбирать лауреатов престижной премии "Грэмми". Об этой потрясающей новости артист лично сообщил на своей странице в Facebook.

Сегодня хочу поделиться важной для меня новостью. Я стал членом Recording Academy – Академии звукозаписи, которая объединяет профессионалов музыкальной индустрии и определяет лауреатов премии GRAMMY. Для меня это большая честь и еще один стимул создавать музыку, развиваться и достойно представлять Украину на международной арене. Спасибо всем, кто является частью этого пути. Впереди – новая музыка,

– эмоционально написал Усеин Бекиров в соцсети.



Усеин Бекиров будет определять лауреатов Грэмми / Фото из Facebook

Как отмечается на официальном сайте Академии, такое членство является высшим знаком признания заслуг музыкантов и профессионалов, чья ежедневная работа формирует мировую музыкальную индустрию. Стоит отметить, что Бекиров пополнил звездную когорту украинцев, которые уже имеют право голоса в Американской академии звукозаписи – ранее о своем членстве заявляли Тина Кароль, Jamala, Jerry Heil и Надя Дорофеева. Кроме того, в мае этого года украинец Владимир Пунько стал лауреатом латиноамериканской премии "Грэмми" за сотрудничество с испанским гитаристом Рафаэлем Серраэтом над альбомом Y El Canto de Todas.

Этот триумф продолжает громкую экспансию наших соотечественников в самые влиятельные американские художественные институции. Напомним, недавно стало известно, что сразу пятеро украинских кинопродюсеров вошли в состав Американской киноакадемии и получили право голосовать за лауреатов премии "Оскар".