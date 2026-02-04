"Циничная отбеливающая операция": во Франции анонсировали выступления российских артистов
- В Париже планируют выступления российских артистов, что вызвало негативную реакцию Посольства Украины во Франции.
- Украинские дипломаты призвали французские органы власти принять меры против толерантности российской пропаганды через культуру.
Пока Россия продолжает обстреливать украинские города и атаковать объекты энергетики и тепла, за рубежом ничего не препятствует развитию культуры страны-агрессора. В парижском театре Théâtre des Champs-Élysées анонсировали ряд выступлений российских артистов.
В Париже планируют выступить Анна Нетребко, Александра Довгань, Григорий Соколов, Николай Луганский, Дмитрий Маслов. Об этом сообщило Посольство Украины во Франции.
Некоторые из них выступали перед российскими военными и получали из рук Путина ордена за вклад в продвижение империалистической, колониальной и убийственной пропаганды. Теперь они приглашены, чтобы замылить глаза французской публике,
– отмечают в посольстве.
В заявлении добавляют, что культура остается таким же оружием, как танки или ракеты, и является частью информационной войны России против Украины. Ведь российские артисты, выступающие за рубежом, оправдывают агрессию и кремлевские нарративы и продвигают эти циничные мысли в мире.
Описывать российскую культуру сейчас как "нейтральную" в посольстве назвали "циничной отбеливающей операцией.
Посольство Украины обратилось в МИД Франции и Министерство культуры с призывом к французским партнерам принять меры и отреагировали на попытку толерирования российской пропаганды.
Культура должна служить правде и свободе, а не оправдывать российскую агрессию и военные преступления,
– заключают в посольстве.
Выступления россиян в парижском театре запланированы с марта по июнь / Фото с сайта театра
Добавим, что на днях Посол Украины во Франции Вадим Омельченко имел встречу с Габриэлем Атталем, Президентом группы дружбы Франция – Украина в Национальном собрании Франции. В ходе разговора украинец поднял вопрос российских "художественных" пропагандистских мероприятий во Франции. Атталь с беспокойством отреагировал и пообещал обратить на это внимание.
Какой скандал с украинскими артистами произошел ранее?
- Украинские танцовщики Наталья Мацак и Сергей Кривоконь выступили в балете "Лебединое озеро", режиссером которого является россиянин. Они воспользовались выездом за границу, чтобы популяризировать культурный продукт страны-агрессора. Важно добавить, что прямого запрета на выполнение Чайковского в Украине нет.
- После разглашения скандала премьера Национальной оперы Сергея Кривоконя лишили бронирования. Представители оперы добавили, что предоставили танцовщикам отпуск, но не знали об их планах.
- Впоследствии Наталья и Сергей прокомментировали скандал. Они объяснили, что согласились на европейскую постановку рождественской классики и не знали, что там будет фрагмент из "Лебединого озера". Также артисты считают, что этот балет является символом падения Советского Союза, а подобные ссоры дают возможность россиянам занимать место на мировой культурной арене.