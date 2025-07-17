Возросло количество людей, которые отравились в ресторане Миши Кацурина

16 июля ресторатор Миша Кацурин рассказал, что отравился в собственном ресторане, который недавно открылся во Львове. Мужчина добавил, что симптомы отравления обнаружены и у нескольких гостей заведения.

Сегодня утром во Львовский городском совете сообщили, что количество людей, которые отравились в ресторане Кацурина, возросло. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на их телеграмм-канал.

К слову В ресторане Кацурина отравились более 40 человек: полиция открыла производство

Сегодня около 10 часов утра во Львовском городском совете сообщили, что в инфекционную больницу города в течение 15-17 июля госпитализировали 43 человека, которые посетили новый китайский ресторан. Среди них – дети.

После посещения "Китайского привета" во Львове им поставили диагноз острая кишечная инфекция и пищевая токсикоинфекция. Пациенты жаловались на тошноту, рвоту и повышение температуры.

Уже через несколько минут стало известно, что количество людей, которые отравились в новом ресторане Миши Кацурина, возросло до 56. Правоохранители открыли уголовные производства по части 1 статьи 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Какие меры приняло заведение?

Миша Кацурин предположил, что причиной отравления стали яйца и яичный крем в десертах. Заведение платит за лечение посетителей и держит связь со всеми, кто обратился за помощью.

Ресторан закрыли, пока не выяснят обстоятельства. Санстанция уже проверила сотрудников, поверхности и продукты – команда ждет результатов. Все продукты, которые сейчас есть в заведении, утилизируют.