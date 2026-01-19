Не было никаких проблем, – известный дизайнер отреагировала на слухи о конфликте с Jerry Hei

Сегодня в сети появились слухи о конфликте Jerry Heil с художницей, основательницей ювелирного бренда SFURATO Екатериной Тутеровой. Девушка уже вышла на связь и прокомментировала информацию.

Информацию о конфликте между Яной и Екатериной распространил блогер-плиткарь Богдан Беспалов, ссылаясь на инсайдеров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его телеграм-канал.

Екатерина Тутерова создавала заколку-меч, которую рэперка alyona alyona вытаскивала из волос во время выступления на Евровидении, а для Jerry Heil – рукав.

Представьте, куча месяцев прошло, ручная работа из металла, и все она делает вручную сама. Буквально за пару недель, когда рукав уже был готов, они берут металлический рукав какой-то польской мастерицы,

– утверждает инсайдер.

Инсайдер добавил, что Екатерина также создавала для Яны сумку из металла, с которой она появилась на красной дорожке в Каннах. По словам источника, аксессуар художнице не возвращали почти год и, возможно, и до сих пор не вернули.

И, конечно же, Кате никто не платил. Сообщения игнорировались и все было под соусом "вам повезло, что мы вообще на вас обратили внимание",

– добавил инсайдер.

Инсайдер сообщил о конфликте Jerry Heil с Екатериной Тутеровой / Фото из телеграм-канала Богдана Беспалова

Как Екатерина Тутерова отреагировала на слухи?