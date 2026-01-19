Не было никаких проблем, – известный дизайнер отреагировала на слухи о конфликте с Jerry Hei
- Слухи о конфликте между Jerry Heil и Екатериной Тутеровой распространил блогер Богдан Беспалов.
- Екатерина Тутерова отрицала проблемы с менеджментом Jerry Heil, отметив, что был конфликт со стилистом, но подтвердила дальнейшее успешное сотрудничество.
Сегодня в сети появились слухи о конфликте Jerry Heil с художницей, основательницей ювелирного бренда SFURATO Екатериной Тутеровой. Девушка уже вышла на связь и прокомментировала информацию.
Информацию о конфликте между Яной и Екатериной распространил блогер-плиткарь Богдан Беспалов, ссылаясь на инсайдеров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его телеграм-канал.
Екатерина Тутерова создавала заколку-меч, которую рэперка alyona alyona вытаскивала из волос во время выступления на Евровидении, а для Jerry Heil – рукав.
Представьте, куча месяцев прошло, ручная работа из металла, и все она делает вручную сама. Буквально за пару недель, когда рукав уже был готов, они берут металлический рукав какой-то польской мастерицы,
– утверждает инсайдер.
Инсайдер добавил, что Екатерина также создавала для Яны сумку из металла, с которой она появилась на красной дорожке в Каннах. По словам источника, аксессуар художнице не возвращали почти год и, возможно, и до сих пор не вернули.
И, конечно же, Кате никто не платил. Сообщения игнорировались и все было под соусом "вам повезло, что мы вообще на вас обратили внимание",
– добавил инсайдер.
Как Екатерина Тутерова отреагировала на слухи?
- Екатерина Тутерова уже прокомментировала слухи в Threads. Художница заявила, что в ее работе с менеджментом Jerry Heil не было никаких проблем, что подтверждает многократное сотрудничество.
- "Все договоренности выполнялись. Иногда это был бартер, иногда оплата за материал, иногда полная стоимость, все условия мы оговаривали предварительно", – отметила она.
- В то же время Екатерина поделилась, что имела конфликт со стилистом Яны, который задерживал возврат украшений. "Но после этого мы прекрасно работали с другими стилистами", – добавила дизайнер.
- В комментариях Jerry Heil поблагодарила Тутерову за поддержку.