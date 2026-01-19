Інформацію про конфлікт між Яною та Катериною поширив блогер-пліткар Богдан Беспалов, посилаючи на інсайдерів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його телеграм-канал.

Катерина Тутєрова створювала заколку-меч, яку реперка alyona alyona витягувала з волосся під час виступу на Євробаченні, а для Jerry Heil – рукав.

Уявіть, купа місяців пройшло, ручна робота з металу, і все вона робить вручну сама. Буквально за пару тижнів, коли рукав уже був готовий, вони беруть металевий рукав якоїсь польської майстрині,

– стверджує інсайдер.

Інсайдер додав, що Катерина також створювала для Яни сумку з металу, з якою вона з'явилась на червоній доріжці у Каннах. За словами джерела, аксесуар мисткині не повертали майже рік і, можливо, й досі не повернули.

І, звісно ж, Каті ніхто не платив. Повідомлення ігнорувались і все було під соусом "вам пощастило, що ми взагалі на вас звернули увагу",

– додав інсайдер.

Як Катерина Тутєрова відреагувала на чутки?