Інформацію про конфлікт між Яною та Катериною поширив блогер-пліткар Богдан Беспалов, посилаючи на інсайдерів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його телеграм-канал.
Катерина Тутєрова створювала заколку-меч, яку реперка alyona alyona витягувала з волосся під час виступу на Євробаченні, а для Jerry Heil – рукав.
Уявіть, купа місяців пройшло, ручна робота з металу, і все вона робить вручну сама. Буквально за пару тижнів, коли рукав уже був готовий, вони беруть металевий рукав якоїсь польської майстрині,
– стверджує інсайдер.
Інсайдер додав, що Катерина також створювала для Яни сумку з металу, з якою вона з'явилась на червоній доріжці у Каннах. За словами джерела, аксесуар мисткині не повертали майже рік і, можливо, й досі не повернули.
І, звісно ж, Каті ніхто не платив. Повідомлення ігнорувались і все було під соусом "вам пощастило, що ми взагалі на вас звернули увагу",
– додав інсайдер.
Інсайдер повідомив про конфлікт Jerry Heil з Катериною Тутєровою / Фото з телеграм-каналу Богдана Беспалова
Як Катерина Тутєрова відреагувала на чутки?
- Катерина Тутєрова вже прокоментувала чутки у Threads. Мисткиня заявила, що в її роботі з менеджментом Jerry Heil не було жодних проблем, що підтверджує багаторазова співпраця.
- "Усі домовленості виконувались. Іноді це був бартер, іноді оплата за матеріал, іноді повна вартість, усі умови ми оговорювали попередньо", – зазначила вона.
- Водночас Катерина поділилась, що мала конфлікт зі стилістом Яни, який затримував повернення прикрас. "Але після цього ми прекрасно працювали з іншими стилістами", – додала дизайнерка.
- У коментарях Jerry Heil подякувала Тутєровій за підтримку.