Самая любимая моя любовь, – солист хора "Гомін" восхитил фотографиями с сыном
- Вадим Яценко, главный дирижер львовского муниципального хора "Гомін", поделился новыми фотографиями с сыном в своем инстаграме.
- Фотографии были сделаны на арене Rudolf Weber Arena в Оберхаузене, где Яценко выступал вместе с The Rock Symphony Orchestra.
Главный дирижер и художественный руководитель львовского муниципального хора "Гомін" Вадим Яценко уже много лет состоит в браке с Анастасией Рябошапко. В 2018 году у пары родился сын, которого они назвали Максимом.
Яценко показал новые фотографии с сыном. Артист опубликовал их на своей странице в инстаграме.
Вадим Яценко поделился с подписчиками тремя черно-белыми фотографиями с сыном. Артист нежно смотрит на Максима и целует его. На одной из фотографий они показывают друг другу язык.
Самая любимая моя любовь. Зюзь,
– написал Яценко.
Фото сделаны на арене Rudolf Weber Arena в немецком городе Оберхаузен. Вчера, 17 марта, Яценко выступал там вместе с The Rock Symphony Orchestra, где является дирижером. Его жена также является участницей коллектива.
Вадим Яценко с сыном / Фотограф Maya Maksimova
Что известно об отношениях Вадима Яценко с женой?
Вадим Яценко познакомился со своей будущей женой в одной из киевских школ. Анастасия переехала в столицу из Мариуполя. Затем они вместе поступили в консерваторию.
С тех пор Вадим и Анастасия не расстаются. Артист сделал предложение любимой, когда им было по 20 лет: "Я занял деньги у друзей, чтобы купить самое дешевое обручальное кольцо. Одолжил деньги еще, чтобы пойти хотя бы в какое-то кафе, не в "Пузатую хату". И там что-то как-то как-то это происходило".