В прошлом году хор "Гомін" получил бешеную популярность, в том числе и Вадим Яценко, который поразил украинцев своей харизмой и голосом. Что известно об артисте и где он сейчас – читайте на сайте 24 Канала.

Детство Вадима Яценко

Вадим Яценко родился 19 апреля 1994 года в селе Поток Киевской области. Его мама Светлана рассказывала, что любовь к музыке у сына появилась еще в детстве.

Я пою: "А-а-а-а". Лежит этот ребенок, полтора годика, и повторяет за мной. Не поняла, что это такое. Когда начал говорить, от этого момента началось пение. Отец сделал ему микрофон из дерева, ему было два годика. Он с ним и спал, и ел, и играл. Потом от четырех лет у нас начался Александр Пономарев – "Серденько мое",

– делилась она.

Вадим Яценко в детстве / Скриншот из видео 1+1

В семье Яценко не было профессиональных музыкантов. Однако мама и бабушка парня работали в местном хоре, поэтому он там выступал. Когда Вадиму было 9 лет, его пригласили в Киевскую музыкальную школу имени Николая Лысенко.

Это было очень трудно. Школа-интернат, а он сидит из пластилина дом наш лепит. Ребенок скучал по дому, по маме. У меня было очень много раз, когда все – я хочу забрать ребенка. Больше всего боялась, что когда Вадим вырастет и скажет: "Ты не мама, ты мачеха! Зачем ты меня сдала?". Но он меня поблагодарил,

– признавалась Светлана.

Обучение в консерватории и начало музыкальной карьеры

После музыкальной школы Яценко поступил в Киевскую государственную консерваторию. Он получил степень магистра и завершил ассистентуру-стажировку на факультете хорового дирижирования в классе народного артиста Украины Евгения Савчука. Вадим получил степень доктора искусств.

Он работал артистом хора "Киев" и дирижером в камерном хоре Intermezzo, а также руководил вокальным ансамблем Esthetic Voice. В 2018 году Яценко участвовал в 8 сезоне талант-шоу "Голос страны". Во время слепых прослушиваний певец исполнил песню Ярослава Барнича "Гуцулка Ксеня", но ни один из членов жюри не развернулся.

Вадим Яценко – "Гуцулка Ксеня": смотрите видео онлайн

С 2018 года Яценко является хормейстером Львовской национальной оперы, а с 2021 – главным хормейстером. Основал камерный хор LvivOpera Chamber Choir.

Карьера в хоре "Гомін": как коллектив стал популярным?

Вадим Яценко является главным дирижером и художественным руководителем хора "Гомін" с августа 2023 года. Коллектив основали в 1988 году при областном отделении Музыкального общества Украины.

С 2023 года "Гомін" входит в состав Львовского органного зала. Летом 2025 года хор а капелла исполнил песню Степана Гиги "Этот сон" и стал безумно популярным. Видео в тиктоке быстро набрало миллионы просмотров.

После этого коллектив представил концертную программу украинских ретро-песен "Этот хор, этот хор мне каждую ночь снится" в разных городах Украины и Европы. Также успешной оказалась рождественская программа "Тот самый "Щедрик"".

Хор "Гомін" активно поддерживает армию. В 2025 году артисты собрали более 20 миллионов гривен на благотворительность. Эти средства направили на закупку дронов и автомобилей, а также передали пострадавшим в результате войны.

Личная жизнь Вадима Яценко и где он сейчас

Вадим Яценко вместе с женой Анастасией Рябошапкой и их сыном Максимом проживает в Украине. Возлюбленная солиста хора "Гомін" выступает в составе BIGSHOW ORCHESTRA и The Rock Symphony Orchestra.

Вадим и Анастасия познакомились в школе в Киеве, куда девушка переехала из Мариуполя. Позже они вместе поступили в консерваторию и с тех пор не расстаются. Яценко сделал предложение любимой, когда им было по 20 лет.

Я занял деньги у друзей, чтобы купить самое дешевое обручальное кольцо. Одолжил деньги еще, чтобы пойти хотя бы в какое-то кафе, не в "Пузатую хату". И там что-то как-то это происходило,

– рассказывал он.

Вадим Яценко с женой и сыном / Фото из инстаграма артиста

Уже этой весной Вадим Яценко вместе с хором "Гомін" отправится в тур по Европе, США и Канаде.