Солист хора "Гомон" честно рассказал, как огромный успех повлиял на его отношения с женой
- Львовский хор "Гомон" стал популярным после вирусного видео в тиктоке, которое собрало миллионы просмотров.
- Солист хора, Вадим Яценко, утверждает, что популярность не повлияла негативно на его брак, хотя из-за работы он реже проводит время с семьей.
Львовский хор "Гомон" летом 2025 года получил широкую известность после вирусного видео в тиктоке, где они а капелла исполнили песню Степана Гиги "Этот сон". Ролик собрал миллионы просмотров и вызвал ажиотаж вокруг концертов коллектива.
Солист хора, Яценко, признался, сказалась ли внезапная популярность коллектива на его отношениях с женой. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.
Вадим отметил, что сторонники уважают его личную жизнь: они могут писать комментарии или отправлять реакции в соцсетях, но не пытаются ухаживать и не переходят границы.
Мне кажется, что сейчас один из самых адекватных этапов наших отношений, на самом деле. И это является правдой,
– отметил дирижер.
Поэтому бешеная популярность "Гомона" негативно не повлияла на брак Яценко. Только сейчас у артиста очень много работы, поэтому он может довольно редко проводить время с родными.
Что известно об отношениях Вадима Яценко с женой?
- Они познакомились еще в школе в Киеве и сразу понравились друг другу. Вадим и Настя к тому же вместе учились в консерватории и до сих пор остаются вместе.
- В 20 лет Яценко сделал предложение любимой. В 2025 году супруги отметили 10-летие брака.
- У пары есть общий сын Максим.
- Сейчас Анастасия работает с Вадимом в музыкальных проектах, в частности в The Rock Symphony Orchestra.