Солист хора "Гомон" честно рассказал, как огромный успех повлиял на его отношения с женой

Львовский хор "Гомон" летом 2025 года получил широкую известность после вирусного видео в тиктоке, где они а капелла исполнили песню Степана Гиги "Этот сон". Ролик собрал миллионы просмотров и вызвал ажиотаж вокруг концертов коллектива.

Солист хора, Яценко, признался, сказалась ли внезапная популярность коллектива на его отношениях с женой. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

Вадим отметил, что сторонники уважают его личную жизнь: они могут писать комментарии или отправлять реакции в соцсетях, но не пытаются ухаживать и не переходят границы.

Мне кажется, что сейчас один из самых адекватных этапов наших отношений, на самом деле. И это является правдой,

– отметил дирижер.

Поэтому бешеная популярность "Гомона" негативно не повлияла на брак Яценко. Только сейчас у артиста очень много работы, поэтому он может довольно редко проводить время с родными.

Что известно об отношениях Вадима Яценко с женой?