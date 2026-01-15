Солист хора, Яценко, признался, сказалась ли внезапная популярность коллектива на его отношениях с женой. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.
Вадим отметил, что сторонники уважают его личную жизнь: они могут писать комментарии или отправлять реакции в соцсетях, но не пытаются ухаживать и не переходят границы.
Мне кажется, что сейчас один из самых адекватных этапов наших отношений, на самом деле. И это является правдой,
– отметил дирижер.
Поэтому бешеная популярность "Гомона" негативно не повлияла на брак Яценко. Только сейчас у артиста очень много работы, поэтому он может довольно редко проводить время с родными.
Интервью с Вадимом Яценко: смотрите видео онлайн
Что известно об отношениях Вадима Яценко с женой?
- Они познакомились еще в школе в Киеве и сразу понравились друг другу. Вадим и Настя к тому же вместе учились в консерватории и до сих пор остаются вместе.
- В 20 лет Яценко сделал предложение любимой. В 2025 году супруги отметили 10-летие брака.
- У пары есть общий сын Максим.
- Сейчас Анастасия работает с Вадимом в музыкальных проектах, в частности в The Rock Symphony Orchestra.