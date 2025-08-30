Спели хит 60-х: солист хора "Гомон" умилил сеть видео с женой и сыном
- Вадим Яценко вместе с семьей исполнил песню "Розы на пероне".
- Видео собрало более 400 тысяч просмотров и получило много положительных комментариев.
Главный дирижер и художественный руководитель львовского муниципального хора "Гомін" Вадим Яценко умилил сеть видео с женой и сыном. Они вместе исполнили песню 1960-х годов "Розы на пероне" композитора Анатолия Горчинского.
Семья пела в автомобиле во время поездки. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на тикток Яценко.
Смотрите также До слез и мурашек по коже: хор "Гомін" поразил исполнением гимна Украины
Видео, где Вадим Яценко вместе с женой Анастасией и сыном Максимом поет песню "Розы на пероне", уже собрало более 400 тысяч просмотров, более 30 тысяч лайков и сотни комментариев.
Реакция сети
В комментариях под видео украинцы засыпали семью комплиментами:
- "Как душевно и трогательно. Хорошенький сыночек, украинская песня, которая очень нужна в Украине, спасибо за это вам".
- "У мальчика голос тоже замечательный. Счастья вашей семье!"
- "Я так понимаю, что новым крашем публики становится сыночек. Папа передает эстафету".
- "Какие красивые голоса, особенно у маленького".
- "Женский голос невероятный просто".
- "Красивая украинская семья. Здоровья вам, семейного благополучия".
Что известно о семье Вадима Яценко?
Вадим и Анастасия познакомились в школе – девушка с семьей переехала в Киев из Мариуполя. Мужчина признался, что симпатия возникла сразу, однако это не были серьезные отношения. Затем они поступили в консерваторию и с тех пор не расставались.
Яценко рассказывал, как сделал предложение любимой: "Я занял деньги у друзей, чтобы купить самое дешевое обручальное кольцо. Одолжил деньги еще, чтобы пойти хотя бы в какое-то кафе, не в "Пузатую хату". И там что-то как-то это происходило. Мы были маленькие совсем. Нам было по 20 лет".
Супруги воспитывают 6-летнего сына Максима. Мальчик интересуется музыкой, играет на фортепиано.