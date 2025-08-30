Главный дирижер и художественный руководитель львовского муниципального хора "Гомін" Вадим Яценко умилил сеть видео с женой и сыном. Они вместе исполнили песню 1960-х годов "Розы на пероне" композитора Анатолия Горчинского.

Семья пела в автомобиле во время поездки. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на тикток Яценко.

Видео, где Вадим Яценко вместе с женой Анастасией и сыном Максимом поет песню "Розы на пероне", уже собрало более 400 тысяч просмотров, более 30 тысяч лайков и сотни комментариев.

Реакция сети

В комментариях под видео украинцы засыпали семью комплиментами:

"Как душевно и трогательно. Хорошенький сыночек, украинская песня, которая очень нужна в Украине, спасибо за это вам".

"У мальчика голос тоже замечательный. Счастья вашей семье!"

"Я так понимаю, что новым крашем публики становится сыночек. Папа передает эстафету".

"Какие красивые голоса, особенно у маленького".

"Женский голос невероятный просто".

"Красивая украинская семья. Здоровья вам, семейного благополучия".

Что известно о семье Вадима Яценко?