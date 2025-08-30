Заспівали хіт 60-х: соліст хору "Гомін" розчулив мережу відео з дружиною і сином
- Вадим Яценко разом зі сім'єю виконав пісню "Троянди на пероні".
- Відео зібрало понад 400 тисяч переглядів і отримало багато позитивних коментарів.
Головний диригент і художній керівник львівського муніципального хору "Гомін" Вадим Яценко розчулив мережу відео з дружиною і сином. Вони разом виконали пісню 1960-х років "Троянди на пероні" композитора Анатолія Горчинського.
Сім'я співала в автомобілі під час поїздки. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на тікток Яценка.
Відео, де Вадим Яценко разом з дружиною Анастасією і сином Максимом співає пісню "Троянди на пероні", вже зібрало понад 400 тисяч переглядів, понад 30 тисяч вподобайок і сотні коментарів.
Реакція мережі
У коментарях під відео українці засипали сім'ю компліментами:
- "Як душевно та зворушливо. Гарненький синочок, українська пісня, яка надзвичайно потрібна в Україні, дякую за це вам".
- "У хлопчини голос теж чудовий. Щастя вашій сім'ї!"
- "Я так розумію, що новим крашем публіки стає синочок. Тато передає естафету".
- "Які гарні голоси, особливо в маленького".
- "Жіночий голос неймовірний просто".
- "Красива українська родина. Здоров'я вам, сімейного добробуту".
Що відомо про сім'ю Вадима Яценка?
Вадим і Анастасія познайомилися у школі – дівчина з сім'єю переїхала до Києва з Маріуполя. Чоловік зізнався, що симпатія виникла одразу, однак це не були серйозні стосунки. Потім вони вступили до консерваторії та відтоді не розлучалися.
Яценко розповідав, як освідчився коханій: "Я позичив гроші в друзів, щоб купити найдешевшу обручку. Позичив гроші ще, щоб піти хоча б в якесь кафе, не в "Пузату хату". І там щось якось це відбувалося. Ми були малі зовсім. Нам було по 20 років".
Подружжя виховує 6-річного сина Максима. Хлопчик цікавиться музикою, грає на фортепіано.