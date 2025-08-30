Головний диригент і художній керівник львівського муніципального хору "Гомін" Вадим Яценко розчулив мережу відео з дружиною і сином. Вони разом виконали пісню 1960-х років "Троянди на пероні" композитора Анатолія Горчинського.

Сім'я співала в автомобілі під час поїздки. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на тікток Яценка.

Дивіться також До сліз і мурашок по шкірі: хор "Гомін" вразив виконанням гімну України

Відео, де Вадим Яценко разом з дружиною Анастасією і сином Максимом співає пісню "Троянди на пероні", вже зібрало понад 400 тисяч переглядів, понад 30 тисяч вподобайок і сотні коментарів.

Реакція мережі

У коментарях під відео українці засипали сім'ю компліментами:

"Як душевно та зворушливо. Гарненький синочок, українська пісня, яка надзвичайно потрібна в Україні, дякую за це вам".

"У хлопчини голос теж чудовий. Щастя вашій сім'ї!"

"Я так розумію, що новим крашем публіки стає синочок. Тато передає естафету".

"Які гарні голоси, особливо в маленького".

"Жіночий голос неймовірний просто".

"Красива українська родина. Здоров'я вам, сімейного добробуту".

Що відомо про сім'ю Вадима Яценка?