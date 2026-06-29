Вадим Яценко покинул Львовскую оперу: стало известно, где он будет работать дальше

Заслуженный артист Украины Вадим Яценко сообщил об изменениях в своей карьере – он покидает Львовскую национальную оперу.

Об этом дирижер написал на своей странице в Facebook. При этом выяснилось, что это не единственное изменение в его профессиональной жизни.

Не пропустите Даша Квиткова и Владимир Бражко тайно поженились: как прошла их свадьба

Как известно, с 2018 года Яценко работал хормейстером Львовской национальной оперы и является основателем камерного хора LvivOpera Chamber Choir. С 2020 года он занимал должность исполняющего обязанности главного хормейстера, а с декабря 2021 года – главного хормейстера театра.

В своём посте Яценко поблагодарил Львовскую оперу и отметил, что период работы там стал для него важной школой искусства и жизни.

Я ухожу из театра, но теперь театр никогда не покинет меня. Всех люблю. Не плачьте. Приду – проверю. Львовская Национальная Опера – навсегда и вечно. Дальше будет ещё интереснее,

– написал Вадим.

Вадим Яценко сообщил об уходе из Львовской оперы / Скриншоты из Facebook

Официальной причины увольнения Яценко не назвал.

Но стало известно, что хормейстер не просто уходит с должности – он получил новую работу. Теперь Вадим Яценко возглавит Национальный хор имени Григория Верёвки. Об этом в комментарии ТСН сообщил исполняющий обязанности генерального директора и художественного руководителя хора Игорь Курилов.

Это правда. Вадима Яценко уже представила коллективу Татьяна Бережная (министр культуры, – 24 Канал). Лично мы с ним ещё не общались, но то, что он сказал на общем собрании с коллективом, даёт надежду, что у него большие планы относительно будущего хора,

– сказал он журналистам в телефонном разговоре.

Напомним, что накануне стало известно, что Вадим Яценко является владельцем автомобиля стоимостью более 30 тысяч долларов.