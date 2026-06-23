Об этом сообщило издание OBOZ.UA со ссылкой на государственный реестр транспортных средств.

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Как следует из официальных документов, автомобиль был впервые зарегистрирован в Украине 11 апреля 2026 года как новый – ввезенный из-за рубежа. Это бензиновый кроссовер с двигателем объемом 1598 кубических сантиметров.

Вадим Яценко стал владельцем нового автомобиля Peugeot / Фото OBOZ.UA

На украинском рынке новый Peugeot 3008 в зависимости от комплектации стоит от 1 443 900 до 1 671 000 гривен, что по текущему курсу составляет примерно от 32 до 37 тысяч долларов.

Сколько стоит новый Peugeot 3008 / Скриншот с сайта автомобильного бренда

Покупка автомобиля совпала по времени с новым этапом в карьере Вадима Яценко: в мае 2026 года он стал послом Peugeot в Украине.

Что известно о хоре "Гомон", которым руководит Яценко?

Коллектив основал заслуженный деятель искусств Украины Олег Цигилик еще в 1988 году.

В 2023 году хор вошел в состав Львовского органного зала, а Вадим Яценко возглавил его в качестве художественного руководителя и главного дирижера.

Настоящий взлет популярности произошел летом 2025 года – исполнение песни "Цей сон" разлетелось по сети и набрало более 10 миллионов просмотров в TikTok.

Сегодня "Гомон" выступает с аншлагами не только в Украине, но и на площадках Европы и США, одновременно собирая средства в поддержку украинских военных.