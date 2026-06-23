Інформацію про це оприлюднило видання OBOZ.UA з посиланням на державний реєстр транспортних засобів.

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Як випливає з офіційних документів, автівка була вперше зареєстрована в Україні 11 квітня 2026 року як нова – ввезена з-за кордону. Це бензиновий кросовер із двигуном об'ємом 1598 кубічних сантиметрів.

Вадим Яценко став власником нового автомобіля Peugeot / Фото OBOZ.UA

На українському ринку новий Peugeot 3008 залежно від комплектації коштує від 1 443 900 до 1 671 000 гривень, що за поточним курсом становить приблизно від 32 до 37 тисяч доларів.

Скільки коштує новий Peugeot 3008 / Скриншот з сайту автомобільного бренду

Покупка автомобіля збіглася у часі з новим етапом у кар'єрі Вадима Яценка: у травні 2026 року він став амбасадором Peugeot в Україні.

Що відомо про хор "Гомін", яким керує Яценко?

Колектив заснував заслужений діяч мистецтв України Олег Цигилик ще у 1988 році.

У 2023 році хор увійшов до структури Львівського органного залу, а Вадим Яценко очолив його як художній керівник і головний диригент.

Справжній злет популярності стався влітку 2025-го – виконання пісні "Цей сон" розлетілося мережею і набрало понад 10 мільйонів переглядів у тіктоці.

Сьогодні "Гомін" виступає з аншлагами не лише в Україні, а й на майданчиках Європи та США, водночас збираючи кошти на підтримку українських військових.