Основал бренд Valentino, но не создал семью: биография модельера Валентино Гаравани

Вчера, 19 января, стало известно, что в 93 года скончался основатель бренда Valentino Валентино Гаравани. Модельер отошел в вечность в своей римской резиденции в окружении близких.

И, возможно, не всем известно, но уже почти 20 лет Валентино не был при делах собственного бренда. 24 Канал расскажет, как создавался один из гигантов индустрии моды и почему Гаравани не смог создать семью.

Создание Valentino и уход от дел

Модельер родился в Италии в 1932 году. В 17 лет переехал в Париж, где учился в Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Такой шаг был важным для его карьеры, ведь после этого начал сотрудничать с модными домами.

В 1960 году вместе со своим другом – Джанкарло Джамметти, открыл Модный дом, который назвал своим именем. Буквально за несколько лет в его платьях и других нарядах ходили известные женщины: принцесса Диана и принцесса Маргарет, Элизабет Тейлор, Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн и другие.

Модельер однажды сказал фразу, которая навсегда дала понять, как ему удалось достичь такого успеха.

Я знаю, чего хотят женщины. Они хотят быть красивыми,

– уверенно заявил Валентино.

Валентино Гаравани в 1994 году на Парижской неделе моды / Фото Getty images

1968 год стал своеобразным прорывом в индустрии моды именно для бренда Valentino. Гаравани использовал букву V, которая была логотипом, как декор для одежды.

Кроме того, именно Валентино создал известный красный оттенок, которым вдохновился во время поездки в Испанию. Этот цвет до сих пор остается одним из трендовых, а звезды продолжают надевать платья на красные дорожки именно от этого бренда.

Валентино Гаравани создал трендовый красный оттенок бренда / Фото Getty images

К слову, именно эта коллекция стала последней в карьере модельера, как художественного руководителя Модного дома. Все его модели вышли в платьях красного цвета на финал показа.

В 1984 году Валентино Гравани наградили орденом "За заслуги перед Итальянской республикой".

Но в 1998 году модельер и его партнер Джамметти продали Дом моды миланскому холдингу "Gruppo Partecipazioni Industriali" за 248 млн евро.

До 2007 года Гравани оставался креавтивным директором бренда, а затем ушел на пенсию.

Личная жизнь основателя Valentino

Почему-то так завелось среди известных кутюрье, что почти никто из них никогда не был женат и не имеет наследников. К этому списку присоединился и Гравани.

В молодости мужчина был влюблен в актрису Марилу Толо. Именно с ней он мечтал создать семью и иметь детей. Валентино решился на предложение, однако получил в ответ болезненный отказ.

Но впоследствии сложилось так, что у Гравани закрутился роман с бизнес-партнером – Джанкарло Джамметти. Примерно 12 лет они были в отношениях, однако модельер скрывал эти отношения от публики и семьи.

Валентино Гравани и Джанкарло Джамметти / Фото Getty images

Дизайнеру было больно, что другие пары могут заявить о себе, а вот у него нет такой возможности (или желания).

Из-за того, что Валентино стеснялся признания отношений с Джанкарало, тот его бросил. Это еще один эпизод из жизни модного кутюрье, который стал для него переломным. На время он потерял вдохновение, и все же сумел вернуться к работе.

После расставания бывшие влюбленные остались друзьями.

Когда и где состоится прощание с Валентино Гравани?

Прощание с модельером будет проходить в среду (21 января) и четверг (22 января) с 11:00 до 18:00. Похороны состоятся в пятницу, 23 января, в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели и деи-Мартири в Риме.