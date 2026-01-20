Та, можливо, не всім відомо, але вже майже 20 років Валентіно не був при справах власного бренду. 24 Канал розповість, як створювався один із гігантів індустрії моди та чому Гаравані не зміг створити сім'ю.

Створення Valentino та відхід від справ

Модельєр народився в Італії у 1932 році. У 17 років переїхав до Парижа, де навчався у Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Такий крок був важливим для його кар'єри, адже після цього почав співпрацювати з модними домами.

У 1960 році разом зі своїм другом – Джанкарло Джамметті, відкрив Модний дім, який назвав своїм іменем. Буквально за декілька років у його сукнях й інших вбраннях ходили відомі жінки: принцеса Діана та принцеса Маргарет, Елізабет Тейлор, Жаклін Кеннеді, Одрі Гепберн та інші.

Модельєр одного разу сказав фразу, яка назавжди дала зрозуміти, як йому вдалось досягти такого успіху.

Я знаю, чого хочуть жінки. Вони хочуть бути красивими,

– впевнено заявив Валентіно.

Валентіно Гаравані у 1994 році на Паризькому тижні моди / Фото Getty images

1968 рік став своєрідним проривом в індустрії моди саме для бренду Valentino. Гаравані використав літеру V, яка була логотипом, як декор для одягу.

Крім того, саме Валентіно створив відомий червоний відтінок, яким надихнувся під час поїздки до Іспанії. Цей колір досі залишається одним із трендових, а зірки продовжують вдягати сукні на червоні доріжки саме від цього бренду.

Валентіно Гаравані створив трендовий червоний відтінок бренду / Фото Getty images

До слова, саме ця колекція стала останньою у кар'єрі модельєра, як художнього керівника Модного дому. Усі його моделі вийшли у сукнях червоного кольору на фінал показу.

У 1984 році Валентіно Гравані нагородили орденом «За заслуги перед Італійською республікою".

Та у 1998 році модельєр і його партнер Джамметті продали Дім моди міланському холдингу "Gruppo Partecipazioni Industriali" за 248 млн євро.

До 2007 року Гравані залишався креавтивним директором бренду, а тоді пішов на пенсію.

Особисте життя засновника Valentino

Чомусь так завелось серед відомих кутюр'є, що майже ніхто з них ніколи не був одруженим і не має спадкоємців. До цього списку приєднався і Гравані.

У молодості чоловік був закоханий в акторку Марилу Толо. Саме з нею він мріяв створити сім'ю та мати дітей. Валентіно наважився на освідчення, однак отримав у відповідь болючу відмову.

Та згодом склалось так, що у Гравані закрутився роман з бізнес-партнером – Джанкарло Джамметті. Приблизно 12 років вони були у стосунках, однак модельєр приховував ці відносини від публіки й родини.

Валентіно Гравані та Джанкарло Джамметті / Фото Getty images

Дизайнеру було боляче, що інші пари можуть заявити про себе, а от у нього немає такої можливості (чи то бажання).

Через те, що Валентіно соромився визнання стосунківз із Джанкарало, той його покинув. Це ще один епізод із життя модного кутюр'є, який став для нього переломним. На певний час він втратив натхнення, та все ж зумів повернутись до роботи.

Після розставання колишні закохані залишились друзями.

Коли й де відбудеться прощання з Валентіно Гравані?

Прощання з модельєром проходитиме у середу (21 січня) та четвер (22 січня) з 11:00 до 18:00. Похорон відбудеться у п'ятницю, 23 січня, у базиліці Санта-Марія-дельї-Анджелі та деї-Мартірі у Римі.