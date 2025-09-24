Герой мема "Я в Польше" рассказал, зачем уехал за границу и вернется ли в Украину
- Блогер Валентин Войтун поехал за границу, чтобы заработать 30-40 тысяч евро для покупки жилья и открытия кафе.
- Он планирует вернуться в Украину после заработка необходимой суммы, потому что не видит себя за границей.
Блогер Валентин Войтун, который стал героем популярного мема "Я в Польше", дал интервью. Парень объяснил, зачем уехал за границу и вернется ли в Украину.
Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Радио Свобода". За рубежом Валентин планирует работать.
У меня просто стоит сейчас цель: мне нужно около 30-40 тысяч евро, я хочу свой дом или квартиру купить, а также открыть свое заведение. Это будет сначала, конечно, маленькая кофейня, но дальше я хочу расти. И именно за границей эти деньги реально заработать. Потому что, будем честны, в Украине маленькие зарплаты,
– сказал Валентин Войтун.
В то же время блогер планирует вернуться в Украину, когда заработает деньги.
Сейчас я получу документы. Я посижу на выплатах где-то 2 месяца, чтобы хоть понимать язык, то есть чтобы пойти на работу и хоть издалека, но понимать, что от меня хотят, и зарабатывать деньги. Сразу как я заработаю конкретную сумму, которая мне нужна, вернусь в Украину. Я не вижу себя за границей,
– отметил парень.
Что известно о Валентине Войтуне?
Валентину Войтуну 21 год, он родом из Черновицкой области. Парень снимает юмористические видео и показывает свою жизнь. Аккаунт блогера в тиктоке насчитывает почти 150 тысяч подписчиков.
Он покинул Украину, когда правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. Когда Валентин пересек украинско-польскую границу, то записал видео со словами: "Я в Польше. Я не верю, я просто не верю". Оно уже набрало более 10 тысяч просмотров в тиктоке.
На днях Войтун ненадолго приехал в Украину, однако уже вернулся за границу. Судя по социальным сетям блогера, сейчас он находится в Праге (столица Чехии).