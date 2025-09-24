Блогер Валентин Войтун, який став героєм популярного мему "Я в Польщі", дав інтерв'ю. Хлопець пояснив, навіщо поїхав за кордон і чи повернеться в Україну.

Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Радіо Свобода". За кордоном Валентин планує працювати.

До речі Герой мему "Я в Польщі" знову перетнув україно-польський кордон

У мене просто стоїть зараз мета: мені потрібно близько 30-40 тисяч євро, я хочу свій будинок або квартиру купити, а також відкрити свій заклад. Це буде спочатку, звісно, маленька кав'ярня, але далі я хочу зростати. І саме за кордоном ці гроші реально заробити. Тому що, будемо чесні, в Україні маленькі зарплати,

– сказав Валентин Войтун.

Водночас блогер планує повернутися в Україну, коли заробить гроші.

Зараз я отримаю документи. Я посиджу на виплатах десь 2 місяці, щоб хоч розуміти мову, тобто щоб піти на роботу і хоч здалека, але розуміти, що від мене хочуть, і заробляти гроші. Одразу як я зароблю конкретну суму, яка мені потрібна, повернусь в Україну. Я не бачу себе за кордоном,

– зазначив хлопець.

Інтерв'ю Валентина Войтуна для "Радіо Свобода": дивіться відео онлайн

