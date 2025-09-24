Герой мему "Я в Польщі" розповів, навіщо поїхав за кордон і чи повернеться в Україну
- Блогер Валентин Войтун поїхав за кордон, щоб заробити 30-40 тисяч євро для купівлі житла і відкриття кав'ярні.
- Він планує повернутися в Україну після заробітку необхідної суми, бо не бачить себе за кордоном.
Блогер Валентин Войтун, який став героєм популярного мему "Я в Польщі", дав інтерв'ю. Хлопець пояснив, навіщо поїхав за кордон і чи повернеться в Україну.
Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Радіо Свобода". За кордоном Валентин планує працювати.
У мене просто стоїть зараз мета: мені потрібно близько 30-40 тисяч євро, я хочу свій будинок або квартиру купити, а також відкрити свій заклад. Це буде спочатку, звісно, маленька кав'ярня, але далі я хочу зростати. І саме за кордоном ці гроші реально заробити. Тому що, будемо чесні, в Україні маленькі зарплати,
– сказав Валентин Войтун.
Водночас блогер планує повернутися в Україну, коли заробить гроші.
Зараз я отримаю документи. Я посиджу на виплатах десь 2 місяці, щоб хоч розуміти мову, тобто щоб піти на роботу і хоч здалека, але розуміти, що від мене хочуть, і заробляти гроші. Одразу як я зароблю конкретну суму, яка мені потрібна, повернусь в Україну. Я не бачу себе за кордоном,
– зазначив хлопець.
Інтерв'ю Валентина Войтуна для "Радіо Свобода": дивіться відео онлайн
Що відомо про Валентина Войтуна?
Валентину Войтуну 21 рік, він родом з Чернівецької області. Хлопець знімає гумористичні відео і показує своє життя. Акаунт блогера у тіктоці налічує майже 150 тисяч підписників.
Він залишив Україну, коли уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Коли Валентин перетнув українсько-польський кордон, то записав відео зі словами: "Я в Польщі. Я не вірю, я просто не вірю". Воно вже набрало понад 10 тисяч переглядів у тіктоці.
Днями Войтун ненадовго приїхав в Україну, однак вже повернувся за кордон. Судячи з соціальних мереж блогера, зараз він перебуває у Празі (столиця Чехії).