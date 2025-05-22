Это опасная работа, – лидер "Другої ріки" рассекретил, чем занимается его сын в ВСУ

Дмитрий Харчишин, сын фронтмена группы "Друга ріка" Валерия Харчишина, сейчас служит в рядах ВСУ. Звездный отец не часто рассказывает о сыне-военном, однако на днях поделился некоторыми подробностями о его службе.

Валерий Харчишин рассказал, кем в армии является Дмитрий и признался, как относится к службе сына. Об этом он сказал в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

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Как рассказал Валерий, его сын не планировал военной карьеры. Дмитрий закончил философский факультет, презирал оружие и считал войну проявлением человеческой глупости. Все изменилось после полномасштабного вторжения России – парень добровольно ушел на фронт. Дмитрий служил сапером на северном направлении, а сейчас проходит офицерские курсы и учит других. Он остался рыть, расставлять мины и собирать их потом. Они сделали очень много, в частности уничтожили немало мостов на границе с северными соседями. Это опасная работа, потому что речь идет о взрывчатке,

– рассказал Харчишин. Валерий отметил, что пребывание сына в армии – нелегкое испытание для него как отца, но подчеркнул, что никоим образом не вмешивался и не влияет на службу сына, чтобы не создавать повода для подозрений или коррупции.

Но говорю откровенно, что если бы я узнал о том, что он через некоторое время появится "на нуле" и в горячей точке, я бы пытался остановить его хотя бы разговорами, если бы он проявил сам желание,

– признался музыкант.

Интервью с Валерием Харчишиным: смотрите видео онлайн

Заметим, сам Валерий Харчишин по состоянию здоровья не может служить – у него только одна почка, и он официально признан непригодным. В то же время он не исключает, что, если будет необходимость, он готов стать к оружию. А пока – поддерживает ВСУ благотворительными концертами и волонтерством.