Это опасная работа, – лидер "Другої ріки" рассекретил, чем занимается его сын в ВСУ
- Дмитрий Харчишин, сын фронтмена группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина, служит в ВСУ, о чем его отец рассказал в интервью.
- Сам Валерий Харчишин по состоянию здоровья не может служить, но поддерживает ВСУ благотворительными концертами и волонтерством.
Дмитрий Харчишин, сын фронтмена группы "Друга ріка" Валерия Харчишина, сейчас служит в рядах ВСУ. Звездный отец не часто рассказывает о сыне-военном, однако на днях поделился некоторыми подробностями о его службе.
Валерий Харчишин рассказал, кем в армии является Дмитрий и признался, как относится к службе сына. Об этом он сказал в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.
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Но говорю откровенно, что если бы я узнал о том, что он через некоторое время появится "на нуле" и в горячей точке, я бы пытался остановить его хотя бы разговорами, если бы он проявил сам желание,
– признался музыкант.
Интервью с Валерием Харчишиным: смотрите видео онлайн
Заметим, сам Валерий Харчишин по состоянию здоровья не может служить – у него только одна почка, и он официально признан непригодным. В то же время он не исключает, что, если будет необходимость, он готов стать к оружию. А пока – поддерживает ВСУ благотворительными концертами и волонтерством.