После разрыва с Соколовой: Харчишин ответил, влюблен ли он
- Валерий Харчишин рассказал о своей личной жизни после разрыва с Яниной Соколовой.
- Музыкант признался, что влюблен, но не уточнил, находится ли в отношениях.
Лидер рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин поделился подробностями личной жизни после разрыва с журналисткой Яниной Соколовой. Но в новом интервью музыкант ответил, влюблен ли он.
Об этом Харчишин рассказал в рубрике "55 за 5".
Алина Шаманская поинтересовалась у Валерия Харчишина, находится ли он сейчас в отношениях.
Я в перманентных отношениях с людьми,
– ответил музыкант.
Журналистка уточнила у лидера "Другої Ріки", есть ли у него любимая, на что Харчишин ответил: "Не знаю". Однако музыкант признался, что влюблен.
Я свободен, даже когда мое сердце занято, потому что я, прежде всего, ценю свободу в отношениях. Если ее нет, то это не отношения, это дерьмо,
– отметил Валерий.
Рубрика "55 за 5" с Валерием Харчишиным: смотрите видео онлайн
Кстати! Ранее в интервью, которое вышло на ютуб-канале РБК-Украина Life, Янина Соколова заявила, что решила не комментировать свою личную жизнь. Такого правила женщина придерживается уже три года.
Что известно о личной жизни Валерия Харчишина?
Напомним, что в начале мая 2022 года Валерий Харчишин объявил о разводе с женой Юлей. Музыкант отметил, что они "перестали быть физически супругами" еще до войны.
В их браке родилось трое сыновей.
Долгое время в сети ходили слухи о романе Валерия Харчишина с Яниной Соколовой, однако музыкант подтвердил, что они находились в отношениях только в сентябре 2025 года.
В то же время лидер "Другої Ріки" отметил, что они приняли решение разойтись, но причины не назвал.