После разрыва с Соколовой: Харчишин ответил, влюблен ли он

Лидер рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин поделился подробностями личной жизни после разрыва с журналисткой Яниной Соколовой. Но в новом интервью музыкант ответил, влюблен ли он.

Об этом Харчишин рассказал в рубрике "55 за 5". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Утро в большом городе".

Алина Шаманская поинтересовалась у Валерия Харчишина, находится ли он сейчас в отношениях.

Я в перманентных отношениях с людьми,

– ответил музыкант.

Журналистка уточнила у лидера "Другої Ріки", есть ли у него любимая, на что Харчишин ответил: "Не знаю". Однако музыкант признался, что влюблен.

Я свободен, даже когда мое сердце занято, потому что я, прежде всего, ценю свободу в отношениях. Если ее нет, то это не отношения, это дерьмо,

– отметил Валерий.

Рубрика "55 за 5" с Валерием Харчишиным: смотрите видео онлайн

Кстати! Ранее в интервью, которое вышло на ютуб-канале РБК-Украина Life, Янина Соколова заявила, что решила не комментировать свою личную жизнь. Такого правила женщина придерживается уже три года.

Что известно о личной жизни Валерия Харчишина?