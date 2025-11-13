Укр Рус
После разрыва с Соколовой: Харчишин ответил, влюблен ли он
13 ноября, 23:51
2

После разрыва с Соколовой: Харчишин ответил, влюблен ли он

Мария Примыч
Основні тези
  • Валерий Харчишин рассказал о своей личной жизни после разрыва с Яниной Соколовой.
  • Музыкант признался, что влюблен, но не уточнил, находится ли в отношениях.

Лидер рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин поделился подробностями личной жизни после разрыва с журналисткой Яниной Соколовой. Но в новом интервью музыкант ответил, влюблен ли он.

Об этом Харчишин рассказал в рубрике "55 за 5". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Утро в большом городе".

Алина Шаманская поинтересовалась у Валерия Харчишина, находится ли он сейчас в отношениях.

Я в перманентных отношениях с людьми, 
– ответил музыкант.

Журналистка уточнила у лидера "Другої Ріки", есть ли у него любимая, на что Харчишин ответил: "Не знаю". Однако музыкант признался, что влюблен.

Я свободен, даже когда мое сердце занято, потому что я, прежде всего, ценю свободу в отношениях. Если ее нет, то это не отношения, это дерьмо, 
– отметил Валерий.

Рубрика "55 за 5" с Валерием Харчишиным: смотрите видео онлайн

Кстати! Ранее в интервью, которое вышло на ютуб-канале РБК-Украина Life, Янина Соколова заявила, что решила не комментировать свою личную жизнь. Такого правила женщина придерживается уже три года.

Что известно о личной жизни Валерия Харчишина?

  • Напомним, что в начале мая 2022 года Валерий Харчишин объявил о разводе с женой Юлей. Музыкант отметил, что они "перестали быть физически супругами" еще до войны.

  • В их браке родилось трое сыновей.

  • Долгое время в сети ходили слухи о романе Валерия Харчишина с Яниной Соколовой, однако музыкант подтвердил, что они находились в отношениях только в сентябре 2025 года.

  • В то же время лидер "Другої Ріки" отметил, что они приняли решение разойтись, но причины не назвал.