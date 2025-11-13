Після розриву з Соколовою: Харчишин відповів, чи закоханий
- Валерій Харчишин розповів про своє особисте життя після розриву з Яніною Соколовою.
- Музикант зізнався, що закоханий, але не уточнив, чи перебуває у стосунках.
Лідер рок-гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин поділився подробицями особистого життя після розриву з журналісткою Яніною Соколовою. У новому інтерв'ю музикант відповів, чи закоханий.
Про це Харчишин розповів у рубриці "55 за 5". Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Ранок у великому місті".
Аліна Шаманська поцікавилась у Валерія Харчишина, чи перебуває він зараз у стосунках.
Я в перманентних стосунках із людьми,
– відповів музикант.
Журналістка уточнила в лідера "Другої Ріки", чи є в нього кохана, на що Харчишин відповів: "Не знаю". Однак музикант зізнався, що закоханий.
Я вільний, навіть коли моє серце зайняте, бо я, перш за все, ціную свободу в стосунках. Якщо її немає, то це не стосунки, це лайно,
– зазначив Валерій.
Рубрика "55 за 5" з Валерієм Харчишиним: дивіться відео онлайн
До речі! Раніше в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі РБК-Україна Life, Яніна Соколова заявила, що вирішила не коментувати своє особисте життя. Такого правила жінка дотримується вже три роки.
Що відомо про особисте життя Валерія Харчишина?
Нагадаємо, що на початку травня 2022 року Валерій Харчишин оголосив про розлучення з дружиною Юлею. Музикант зазначив, що вони "перестали бути фізично подружжям" ще до війни.
У їхньому шлюбі народилося троє синів.
Довгий час у мережі ходили чутки про роман Валерія Харчишина з Яніною Соколовою, однак музикант підтвердив, що вони перебували у стосунках лише у вересні 2025 року.
Водночас лідер "Другої Ріки" зазначив, що вони ухвалили рішення розійтися, але причини не назвав.