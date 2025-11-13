Після розриву з Соколовою: Харчишин відповів, чи закоханий

Лідер рок-гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин поділився подробицями особистого життя після розриву з журналісткою Яніною Соколовою. У новому інтерв'ю музикант відповів, чи закоханий.

Про це Харчишин розповів у рубриці "55 за 5". Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Ранок у великому місті".

Аліна Шаманська поцікавилась у Валерія Харчишина, чи перебуває він зараз у стосунках.

Я в перманентних стосунках із людьми,

– відповів музикант.

Журналістка уточнила в лідера "Другої Ріки", чи є в нього кохана, на що Харчишин відповів: "Не знаю". Однак музикант зізнався, що закоханий.

Я вільний, навіть коли моє серце зайняте, бо я, перш за все, ціную свободу в стосунках. Якщо її немає, то це не стосунки, це лайно,

– зазначив Валерій.

До речі! Раніше в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі РБК-Україна Life, Яніна Соколова заявила, що вирішила не коментувати своє особисте життя. Такого правила жінка дотримується вже три роки.

Що відомо про особисте життя Валерія Харчишина?