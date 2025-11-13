Укр Рус
13 листопада, 23:51
Після розриву з Соколовою: Харчишин відповів, чи закоханий

Марія Примич
Основні тези
  • Валерій Харчишин розповів про своє особисте життя після розриву з Яніною Соколовою.
  • Музикант зізнався, що закоханий, але не уточнив, чи перебуває у стосунках.

Лідер рок-гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин поділився подробицями особистого життя після розриву з журналісткою Яніною Соколовою. У новому інтерв'ю музикант відповів, чи закоханий.

Про це Харчишин розповів у рубриці "55 за 5". Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Ранок у великому місті".

Аліна Шаманська поцікавилась у Валерія Харчишина, чи перебуває він зараз у стосунках.

Я в перманентних стосунках із людьми, 
– відповів музикант. 

Журналістка уточнила в лідера "Другої Ріки", чи є в нього кохана, на що Харчишин відповів: "Не знаю". Однак музикант зізнався, що закоханий. 

Я вільний, навіть коли моє серце зайняте, бо я, перш за все, ціную свободу в стосунках. Якщо її немає, то це не стосунки, це лайно, 
– зазначив Валерій. 

Рубрика "55 за 5" з Валерієм Харчишиним: дивіться відео онлайн

До речі! Раніше в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі РБК-Україна Life, Яніна Соколова заявила, що вирішила не коментувати своє особисте життя. Такого правила жінка дотримується вже три роки.

Що відомо про особисте життя Валерія Харчишина?

  • Нагадаємо, що на початку травня 2022 року Валерій Харчишин оголосив про розлучення з дружиною Юлею. Музикант зазначив, що вони "перестали бути фізично подружжям" ще до війни.

  • У їхньому шлюбі народилося троє синів.

  • Довгий час у мережі ходили чутки про роман Валерія Харчишина з Яніною Соколовою, однак музикант підтвердив, що вони перебували у стосунках лише у вересні 2025 року. 

  • Водночас лідер "Другої Ріки" зазначив, що вони ухвалили рішення розійтися, але причини не назвав.