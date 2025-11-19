Родился в России и был звездой "95 Квартала": где сейчас юморист Валерий Жидков

Уже длительное время Валерий Жидков не появляется в публичном пространстве. Более того, он уже не участник Студии "Квартал 95".

Жидков родился в России в городе Тамбов. Уже во время концертной деятельности взял творческий псевдоним – Тамбовский волк. Образование также получал в РФ, учась на инженера-системотехника. Служил в армии, а после того два года проработал в правоохранительных органах. Уже в 1993 году начал выступать в КВН в команде "Тамбовские волки", позже был частью коллектива "Тапкины дети", где капитаном был Степан Казанин. Узнавайте в материале 24 Канала, как развивалась карьера юмориста и где сейчас Валерий Жидков.

Работа в "Квартале" и полномасштабная война

Уже в 2003 году начал работать сценаристом Студии "Квартал 95". Впоследствии начал выступать со стендапом, а также выступал на других площадках.

Когда началась полномасштабная война, мужчина был в Киеве. Семью вывез за границу, а сам поехал на Закарпатье, но впоследствии вернулся в столицу. Известно, что в июне 2022 года Жидков получил украинское гражданство.

Во время выступления с концертом в Польше осудил российскую агрессию. Юморист выступал с благотворительными выступлениями, чтобы поддерживать ВСУ. В соцсетях публиковал немало постов в поддержку Украины, а также высмеивал армию России.

Личная жизнь

В университетские годы юморист познакомился с Марией, которая впоследствии стала его женой. Их отношения напоминали американские горки, и впоследствии переросли в крепкую семью. Когда Валерий принял решение переехать в Украину, то любимая поехала вместе с Жидковым.

У пары родилось двое детей – дочери Елизавета и София.

Известно, что Мария работала концертным директором Валерия и почти всю жизнь избегает публичности. Впервые в свет вышла с мужем в 2019 году на светское мероприятие.

Где сейчас Валерий Жидков?

Через некоторое время юморист исчез из публичного пространства и перестал вести соцсети. В феврале этого года Евгений Кошевой сообщил, что его коллега без всякого предупреждения уехал из Украины.

Он (Валерий Жидков – ред. 24 Канал) не работает. Он уехал, не знаю, можно ли это назвать "по-английски", или нет. Когда я узнал, что он ушел, это было неожиданно. Я пришел, а мне сказали: "Валера уехал". Ну уехал и уехал. Означает, что такой ты "сильный" чувак,

– высказался шоумен.

В инстаграме текущее расположение аккаунта Жидкова отмечает США. Поэтому, вероятно, комик с семьей находится там сейчас.

