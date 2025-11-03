Актерская деятельность и служба в армии

Александр также был участником и других команд, однако в 1997 вместе с Владимиром Зеленским и Денисом Манжосовым создали команду "95 Квартал". Кто следил за деятельностью актера, то знает, что он еще и сыграл в нескольких фильмах, в частности производства студии "Квартал 95".

Архивное фото "Квартал 95" / Фото из соцсетей

Когда началась полномасштабная война, мужчина рассказывал, что помогал лекарствами и едой людям, а впоследствии принял присягу в Национальную гвардию Украины.

Через несколько месяцев после этой новости Пикалов получил награду от президента – орден "За заслуги III степени". И украинцам это не понравилось, мол, Александр не сделал ничего такого, чтобы ему давать государственные награды.

Тогда не замедлил и ответ от Офиса президента, где говорилось следующее.

"Многочисленные концерты и выступления перед украинскими военными в действующих воинских частях в Николаеве, Харькове, Днепропетровской области и других городах, где происходят боевые действия (более 140 выступлений). Всесторонняя волонтерская поддержка наших защитников, благотворительные концерты в разных странах мира, средства из которых были перечислены на нужды ВСУ, медийная активность в защиту интересов нашего государства и т.п. – это все мощное медийное оружие на информационном фронте, которое является очень важным для нашей общей победы в этой войне", – подчеркнула пресс-служба.

Что интересно, юмориста почти никогда не видели с оружием в руках или военном снаряжении. Долгое время он не рассекречивал, где именно проходит службу, но в 2024 году нардеп Владимир Арьев заявил, что с 28 февраля 2022 года Пикалов служил в воинской части 3066, которая подчиняется Северному оперативно-территориальному объединению Национальной гвардии Украины.

Сегодня юморист, вероятно, несет службу в имиджево-издательском центре Национальной гвардии.

Нардеп о службе Александра Пикалова / Скриншот из фейсбука

Добавим, что в 2022 году актер также основал собственный фонд, направленный прежде всего на помощь детям, которые стали жертвами войны.

Личная жизнь

18 лет в браке юморист пробыл с Ириной Пикаловой. В 2006 году в уже бывших супругов родился сын Михаил, а в 2021 году стало известно о разводе. Что интересно, женщина также является частью студии "Квартал 95".

Александр Пикалов с бывшей женой / Фото из соцсетей

Экс-возлюбленные являются кумовьями Владимира Зеленского, ведь Ирина – крестная мама дочери президента.

Где сейчас Александр Пикалов?

Актер последние годы не ведет соцсети. Он продолжает выступать на сцене с "Кварталом 95", и как уверял Евгений Кошевой, Пикалов получает специальные разрешения от командования, чтобы приехать на записи их шоу.

