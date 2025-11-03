Акторська діяльність і служба у війську

Олександр також був учасником й інших команд, однак у 1997 разом із Володимиром Зеленським і Денисом Манжосовим створили команду "95 Квартал". Хто слідкував за діяльністю актора, то знає, що він ще й зіграв у декількох фільмах, зокрема виробництва студії "Квартал 95".

Архівне фото "Квартал 95" / Фото з соцмереж

Коли розпочалась повномасштабна війна, чоловік розповідав, що допомагав ліками та їжею людям, а згодом склав присягу до Національної гвардії України.

Через декілька місяців після цієї новини Пікалов отримав нагороду від президента – орден "За заслуги III ступеня". Та українцям це не сподобалось, мовляв, Олександр не зробив нічого такого, щоб йому давати державні нагороди.

Тоді не забарилась і відповідь від Офісу президента, де йшлося наступне.

"Численні концерти та виступи перед українськими військовими у чинних військових частинах у Миколаєві, Харкові, Дніпропетровській області та інших містах, де відбуваються бойові дії (понад 140 виступів). Всебічна волонтерська підтримка наших захисників, благодійні концерти у різних країнах світу, кошти з яких були перераховані на потреби ЗСУ, медійна активність на захист інтересів нашої держави й т.п. – це вся потужна медійна зброя на інформаційному фронті, яка є дуже важливою для нашої спільної перемоги у цій війні", – підкреслила пресслужба.

Що цікаво, гумориста майже ніколи не бачили зі зброєю у руках чи військовому спорядженні. Тривалий час він не розсекречував, де саме проходить службу, та у 2024 році нардеп Володимир Ар'єв заявив, що з 28 лютого 2022 року Пікалов служив у військовій частині 3066, яка підпорядковується Північному оперативно-територіальному об'єднанню Національної гвардії України.

Сьогодні гуморист, ймовірно, несе службу в іміджево-видавничому центрі Національної гвардії.

Нардеп про службу Олександра Пікалова / Скриншот з фейсбуку

Додамо, що у 2022 році актор також заснував власний фонд, спрямований насамперед на допомогу дітям, які стали жертвами війни.

Особисте життя

18 років у шлюбі гуморист пробув з Іриною Пікаловою. У 2006 році у вже колишнього подружжя народився син Михайло, а у 2021 році стало відомо про розлучення. Що цікаво, жінка також є частиною студії "Квартал 95".

Олександр Пікалов із колишньою дружиною / Фото з соцмереж

Ексзакохані є кумами Володимира Зеленського, адже Ірина – хрещена мама доньки президента.

Де зараз Олександр Пікалов?

Актор останні роки не веде соцмережі. Він продовжує виступати на сцені з "Кварталом 95", та як запевняв Євген Кошовий, Пікалов отримує спеціальні дозволи від командування, щоб приїхати на записи їхнього шоу.

