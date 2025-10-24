До того ж у 2019 році Денис Манжосов мав зробити важливу заяву про Зеленського, однак його зустріч з журналістами так і не відбулась. Що відомо про Манжосова, його кар'єру та де він перебуває зараз – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про Дениса Манжосова?

Денис Манжосов народився у сім'ї військового інженера-будівельника та вчительки молодших класів у Кривому Розі. Він був однокласником Володимира Зеленського та його близьким другом. У школі грав на гітарі та в театральних виставах.



Денис Манжосов і Володимир Зеленський (останній ряд, посередині) / Фото Telegraf

У 90-х працював на радіо, а в 11 класі разом з Зеленським долучився до студентського театру, де керівником був Олександр Пікалов. Навчався у Криворізькому економічному інституті на юриста.

В університеті грав у КВК. А в 1997 році разом з Володимиром Зеленським та Олександром Пікаловим створив команду "95 Квартал", у складі якої виступав у Вищій лізі КВК. На початку 2013 року Манжосов несподівно покинув студію та зник з телеекранів.



Манжосов і Зеленський / Скриншот з відео

Після цього Денис Манжосов зайнявся власним бізнесом – створив організацію Cotton, що займалась організацією свят. На деякий час поїхав у США, де здобув освіту режисера й сценариста.

Конфлікт з Зеленським та важлива заява

Ймовірною причиною того, чому Манжосов покинув "95 Квартал", є його конфлікт з Володимиром Зеленським. Але невідомо, чому саме посварилися колишні найкращі друзі.

Я не дуже хочу обговорювати цю тему, тому що такі моменти в житті досить непрості й легко не проходять внутрішньо. У моєму житті з головою вистачає стресів, і мені складно згадувати те, що трапилося знову,

– говорив Володимир Зеленський.

У 2019 році Зеленський став кандидатом у президенти. Приблизно за тиждень до початку другого туру виборів, Денис Манжосов раптово анонсував пресконференцію на тему: "ЗадЗЕркалля – як і чому розійшлися шляхи кращих друзів дитинства, партнерів по КВН і студії "95 Квартал" Володимира Зеленського та Дениса Манжосова".

Гуморист мав розкрити причину відходу з "Кварталу" та розповісти правду про Зеленського. Чоловік приїхав на захід, зайшов до зали, але за кілька хвилин вийшов та більше не повернувся. Тим часом поліціянтам повідомили, що приміщення заміновано. Цікаво, що на пресконференцію прийшли й інші "кварталівці".

Згодом журналістом прийшло повідомлення начебто від Манжосова, де той скаржиться на погрози.

Мені весь ранок телефонують, пишуть, погрожують. Я приїхав, побачив своїх колишніх друзів та змінив рішення,

– йшлось у повідомленні.

Згодом Денис Манжосов вийшов на зв'язок в етері одного з каналів і зізнався, що з початку року його телефон розривається через вибори. Йому начебто телефонували з різними й дивними питаннями, що стосувалися Зеленського.

Він вирішив, що буде доречно дати розлоге інтерв'ю. На запитання, чи була проплаченою його пресконференція, він відповів, що не розуміє, чому така інформація з'явилася.

Де зараз Денис Манжосов?

У 2021 чоловік публікував допис про те, що шукає сценаристів для роботи на телебаченні в Києві.



Денис Манжосов / Фото з фейсбуку Дениса Манжосова

На початку повномасштабного вторгнення Денис Манжосов зайнявся волонтерством. Він збирав та перевозив речі для українських бійців.

Останній допис на сторінці гумориста вийшов у липні 2022. Він з'явився у ролику 114 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ як репортер. Чим зараз займається Манжосов, невідомо.

