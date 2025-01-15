Как сегодня живет участница 5 сезона "Х-Фактора" Валерия Симулик, которая покинула Украину
Во времена "Х-Фактора" Валерию называли одной из самых милых участниц. Более того, многим она напоминала исполнительницу Адель.
Валерия родом из Харькова. Девушка с пяти лет занималась вокалом, впоследствии добавила бальные танцы и фортепиано. Первые победы она получила на проекте "Украина имеет талант", где стала полуфиналисткой, а на Черноморских играх получила гран-при. Как сложилась карьера Симулик, где она сейчас и чем занимается, читайте в материале Show 24.
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"Х-Фактор" и дальнейшая деятельность
Валерия пришла на кастинг 5 сезона "Х-Фактора" и сумела пройти в следующие этапы. Она стала подопечной Ивана Дорна.
Валерия Симулик – Set Fire To The Rain ("Х-Фактор 5"): смотрите видео онлайн
К сожалению, за шаг до финала сразу две конкурсантки из команды Дорна покинули шоу – Валерия Симулик и Олеся Матакова. За главный приз борьбу продолжили: Дмитрий Бабак, трио "Экстрим" и Кирилл Каплуновский.
К слову, выступать на сцене девушка решила после смерти бабушки, которая была певицей.
После ее смерти я решила стать не просто артисткой, а настоящей легендой,
– рассказывала Валерия.
На "Х-Факторе" исполнительница планировала потратить главный приз, в случае победы, на обучение в Америке. Однако певица выигрыша не получила, но мечту о США таки осуществила.
Личная жизнь
Неизвестно как складывалась любовная сфера в жизни Симулик, однако сегодня она точно счастлива, ведь нашла вторую половинку. Ее избранника зовут Владислав Ткаченко. Пара проживает в Майами, США.
5 ноября 2024 года певица сообщила, что они с Владиславом поженились.
Где сейчас и чем занимается Валерия Симулик
Мы уже упоминали, что исполнительница живет в Америке. За океаном артистка продолжила творческую деятельность. Она продолжает записывать песни и выпускает альбомы. К слову, работы Валерия подписывает именем VESTA.
Vesta – I AM A FIRE: смотрите видео онлайн
Кроме того, девушка занимается танцами, чем активно делится в соцсетях. Стоит напомнить и то, что Валерия родом из Харькова. Города, который ежедневно страдает от российских обстрелов. В инстаграме певицы нет сообщений или избранных сторис, которые были бы посвящены теме войны.
На днях певица опубликовала очередное сообщение, в котором отметила, что молится за жертв, пострадавших в результате пожаров в Лос-Анджелесе, однако за ежедневных погибших и пострадавших в Украине девушка почему-то не вспоминает.
Вернется ли Симулик когда-то в Украину – неизвестно. Сейчас ее жизнь складывается далеко за океаном.